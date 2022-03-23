"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі

Шок перших днів війни, біль, страх, постійний стрес, загроза життю, сильна втома, яка нерідко перевищує людські можливості, втрата будинку, близьких – це все як ще одна невидима зброя, яка руйнує людину, як бомба уповільненої дії.

Як пояснює доктор-дієтолог Оксана Скиталінська , в такі дні дуже важливо давати організму достатньо їжі, щоб витримати всі випробування.

Вона зазначила, що ми всі по-різному реагуємо на війну. І у кожного з нас є свої резерви здоров'я, резерви стійкості.

Але потрясіння, яке змінюється тривалим стресом і постійним почуттям тривоги, порушує тонкі біохімічні процеси, запускає каскади гормональних і нейромедіаторних дисбалансів.

Як проявляється стрес при виснаженні резервних можливостей:

головним болем, тяжкістю засипання, частим пробудженням і читанням новин;

зниженням працездатності, мотивації, підвищеною стомлюваністю;

метушливістю або загальмованістю;

постійним відчуттям страху, стрибків думок, відчуттям безпорадності;

неможливістю розслабитися і відпочити під час сну;

розладами травлення (проносами, запорами), сухістю в роті;

відсутністю апетиту або постійним переїданням;

болями в грудях, серцебиттям, холодними кінцівками, відчуттям жару в тілі;

потягом до солодкого, жирного, солоного, алкоголю, сигарет тощо.

Як протистояти стресу

Потрібно докласти максимум зусиль, щоб не допустити розвитку затяжного стресу. Так як це веде до проблем з серцем і судинами, травної системи, цукрового діабету, онкологічних і нервово-психічних захворювань.

Намагаючись стимулювати свої виснажені сили, ми більше їмо солодкого, жирної їжі, п'ємо більше кави і міцного чаю, енергетиків. Щоб зняти напругу - вживаємо алкоголь, куримо. Але це тільки посилює стрес і виснажує ще більше фізичні і психічні резерви.

Кава і чай у великих кількостях стимулюють синтез дофаміну, адреналіну, норадреналіну, кортизолу і глюкокортикоїдів, стимулюють симпатичну нервову систему і призводять до переоцінки небезпеки і збільшення рівня психологічного стресу.

Кофеїн пригнічує діяльність щитовидної залози, імунної системи, підвищує артеріальний тиск. А алкоголь має тимчасовий заспокійливий ефект, але в цілому рівень тривожності підсилює. А ще він знижує рівень магнію в крові і підсилює його виведення з сечею, що призводить до запалень, гіпертонічної хвороби і цукрового діабету.

Що потрібно включити в антистресовий раціон

Вода. Навіть легке зневоднення погіршує самопочуття.

Повноцінний білок. Білок допомагає знизити стрес. Коли людина перебуває в стані стресу, для забезпечення адекватної відповіді організму, зокрема, синтезу багатьох гормонів і нейромедіаторів необхідна більша, ніж в звичайному стані, кількість білка.

В якості резервного білка організм починає використовувати білок м'язів, скелетної мускулатури, внутрішніх органів. Тому після перенесеного стресу у багатьох людей загострюються хронічні захворювання.

Яйця, супи і борщі на нежирних м'ясних і рибних бульйонах, каші на бульйонах, риба, сир.

Вітаміни групи В, особливо вітамін В6. Він необхідний для синтезу серотоніну і міцного сну. Джерела: капуста, часник, каші, горіхи.

ДГК (докозагексаєнова кислота). Потрібна для захисту нейронів. Морська риба (може бути консервована), а також горіхи, насіння льону.

Пребіотики. Потрібні для росту здорових бактерій, що впливають на настрій і сон. Часник, цибуля, банан, овес.

Вітаміни А і С, що знижують рівень кортизолу. Морська жирна риба (Віт А), настій з шипшини, петрушка зелена, капуста білокачанна.

Магній. Має заспокійливу дію, сприяє розслабленню м'язів. Горіхи, гречка, овес, висівки (додавати в кашу), какао.

Які вітаміни потрібно приймати

У стресі збільшується потреба у вітамінах і мінералах, тому можна сміливо додавати в раціон вітамінні та полівітамінні препарати.

Пивні дріжджі - по 2 таблетки 2-3 рази на день. Вони є джерелом легко засвоюваних вітамінів групи В.

Магній в поєднанні з вітаміном В. денна норма 350-800 мг.

Вітамін Д. 800-1000 МО.

Вітамін А і Е. Короткочасні курси (в середньому два тижні).

Також Скиталінська підкреслила, що дуже важливо спати і докласти максимум зусиль для якісного сну.