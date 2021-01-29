Хвороба Сергія Бабкіна пов'язана з вірусом: медики назвали причину

У відомого українського музиканта Сергія Бабкіна діагностували рідкісне захворювання очей. Він стрімко втрачає зір і на початок лютого вже заплановано обстеження та операція в одній з клінік Австрії.

Визначити причину виникнення захворювання вдалося не відразу. Сніжана Бабкіна повідомила на своїй сторінці в Instagram, що лікарі змогли встановити хворобу, яка спровокувала різке погіршення зору в її чоловіка. Аналізи показали, що у всьому винен вірус в нирках, який дав сильне ускладнення.

"Шляхом довгих досліджень лікарі з'ясували, що це вірус, який вразив нирки й дав ускладнення на очі. Ми поїхали до кращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Він нам пояснив, що нирки – орган "тихий", який терпить до останнього, але в будь-який момент може статися виплеск. Щоб цього уникнути, раз у році, особливо людям після 30-ті, потрібно робити очищення себе", - пояснила Сніжана Бабкіна.

Варто відзначити, що Сергій Бабкін дізнався про свою хворобу випадково. У нього почали боліти очі від перенапруги під час одної з розважальних передач. А через кілька днів він зрозумів, що не може прочитати етикетку на банці шампуню. Провести повне обстеження відразу йому завадив коронавірус.

Раніше ми повідомляли про те, що Сніжана Бабкіна розповіла про майбутню операцію і про стан свого чоловіка.