Астролог назвала найнебезпечніші дні лютого: коли і кому потрібно поберегтися

Гороскоп на лютий 2021 (фото: freepik)

Відомий український астролог розповіла в гороскопі на лютий 2021 про небезпечні дати, в які положення планет і зірок буде несприятливим. Кому і коли слід поберегтися і як "енергії місяця" будуть впливати на всіх нас - читайте далі у матеріалі.

Прогнозом на лютий поділилася астролог Марина Скаді на своїй сторінці в Facebook.

"Енергії місяці вузькоспрямовані - більшість планет рухається по фіксованому знаку Водолій. Щоб жити і досягати результатів, потрібне підживлення ззовні - інші люди, натхнення, соціальні взаємини і можливість тісно взаємодіяти в колективах, вільно переміщатися, творити і демонструвати свої таланти і здібності", - пише фахівець.

На думку Скаді, лютий буде багатим напруженими аспектами п'яти планет, які рухаються по Водолію і "будують квадратури до Урану і Марса, що рухаються по знаку Тельця". Ці аспекти надають напруженість, змушують боротися, але це формує сильну, часом жорстку особистість зі стрижнем всередині, суворою внутрішньою системою.

"Хто не хоче діяти, нести відповідальність, працювати - буде пригнічений обставинами ззовні", - вважає астролог.

Взаємодія планет в лютому буде підштовхувати людей до дії, подолання перешкод і потреби щось змінювати у своєму житті.

Сприятливі і несприятливі дні у лютому 2021:

З 1 по 25 лютого Венера рухається по знаку Водолія, 1 лютого Сонце у Водолії в напруженому аспекті з Марсом - день несподіванок, особливо у сфері взаємовідносин. Може виникнути "любов з першого погляду", але для сімейних відносин - напружений період. Почуття в цей день інтенсивні, насичені, здатні потрясти душу і перевернути життя.

6 лютого - Венера в поєднанні з Сатурном у Водолії, критичний день в любовних відносинах: охолодження почуттів, відстороненість, занепокоєння фінансовим становищем, прагнення до самоти, характерні для цього дня. Можливе відновлення старих зв'язків, дружніх і любовних.

7 лютого Венера в напруженому аспекті з Ураном, це взаємна рецепція з управління, тобто складності і проблеми цього дня, зрештою, виявляться сприятливими.

8 лютого Сонце в з'єднанні з ретроградним Меркурієм є сприятливими для відновлення давніх взаємин, яких-небудь робіт, які не були закінчені раніше.

10 лютого ретроградний Меркурій в напруженому аспекті з Марсом - при спілкуванні з іншими слід постаратися зібрати всю свою стриманість. Будьте обережні при керуванні транспортом і роботі з гострими предметами, технікою. День несприятливий для проведення хірургічних операцій.

11 лютого Венера, планета малого щастя в поєднанні з Юпітером, планетою великого щастя - сприяє піднесеному, схвильованому настрою. Сприятливий день.

13 лютого Венера в з'єднанні з ретроградним Меркурієм - багато людей в цей день дуже витончено сприймають навколишній світ. Легко встановлюються різні контакти і зав'язуються цікаві знайомства.

14 лютого ретро Меркурій з'єднується з Юпітером і Марсом у гармонійному аспекті з Нептуном - сприятливий день для спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, підписання договорів, залагодження різних справ. Багато людей відчувають потребу в розширенні кругозору, виявляють допитливість.

17 лютого Сатурн в напруженому аспекті з Ураном, тримається і 18 лютого - найголовніший аспект року. З'являються перешкоди у соціальному просуванні. Багато людей опиняються в ситуаціях, що порушують і гальмують будь-яку трудову діяльність, а також будь-який діловий процес. Дні затримок і перешкод.

18 лютого о 12:44 Сонце переходить в знак Риб - градус напруги знижується, з'являються різні варіанти, можливості для розв'язання проблем у всіх сферах життя, виходить обійти гострі кути.

19 лютого Венера в напрузі з Марсом - сильна дратівливість і невміння володіти собою, штовхають багатьох людей на створення труднощів у сімейних відносинах та соціальній сфері. Проблеми у стосунках і спілкуванні, виникають через ігнорування інтересів та ідей партнера.

21 лютого Меркурій стаціонарний, закінчується його ретро фаза і з завтрашнього дня настає період директного руху. Тепер буде легше розкрити свій потенціал у спілкуванні та самовираженні і досягти успіху в професії і відносинах.

24 і 25 лютого і навіть 26, Марс і Плутон в гармонійному аспекті - відмінні дні для починань, багато хто отримає відповіді, які шукають вже давно. У навколишньому просторі відчувається інтенсивна енергія, що сприяє рішучим змінам в кращу сторону.

25 лютого о 15:02 за київським часом Венера переходить в знак Риб, Сонце в гармонійному аспекті з Ураном сприяють посиленню інтуїції, бажанню дарувати і отримувати любов. День може принести неординарні події, сприяє дослідженням, пошуку оригінальних рішень, впровадженню унікальних технологій і методів.

Раніше український астролог Аріна Артуровна розповіла також про непростий період, пов'язаний з переходом Сонця в знак Водолія.