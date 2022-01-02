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Астролог назвала чотири знаки Зодіаку, яких січень 2022 обдарує кардинальними змінами

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на січень 2022 розповість, які знаки зодіаку чекають важливі зміни, що торкнуться переважно фінансової та кар'єрної сфери життя. Астролог розповіла, як їм домогтися успіху в перший місяць року.

Прогнозом з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Овен

Астролог каже, що вже з перших днів нового року вам не варто розслаблятися. Розвиток власного бізнесу та корекція бізнес-планів - основні напрямки, щоб досягти успіху в січні 2022 року.

При правильному розподілі сил, працьовитості і завзятті ви можете розраховувати на просування по кар'єрних сходах і заступництво боса.

Близнюки

Початок 2022 року не змусить нудьгувати представників цього знака Зодіаку. Близнюки будуть повністю охоплені вирішенням професійних питань, привертаючи своїм завзяттям увагу керівництва.

При сприятливому результаті вже в кінці січня особливо старанні Близнюки можуть отримати підвищення по службі у вигляді посади керівника.

Діва

Цей місяць стане хорошою базою для напрацювань корисних зв'язків і формування успішної команди.

Дипломатичність, чуйність і природжена уважність зіграють істотну роль, що дозволить придбати хороші фінансові надходження. Успіх буде супроводжувати і тих, хто працює індивідуально, і тих, хто зайнятий в команді.

Козеріг

Січень 2022 складеться максимально вдало для всіх без винятку Козерогів. Ви отримаєте підтримку від свого безпосереднього начальника, яка може висловитися, в тому числі, і фінансовою винагородою.

Це якраз той самий час, коли ви можете сміливо проявляти амбіції, складати бізнес-проекти у великих масштабах. Тут стане в нагоді природна винахідливість, вміння вирішувати складні завдання, які, безсумнівно, підуть на користь кар'єрі.

Раніше астролог також склала повний індивідуальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку.

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