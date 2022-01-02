Астролог назвала чотири знаки Зодіаку, яких січень 2022 обдарує кардинальними змінами
Гороскоп на січень 2022 розповість, які знаки зодіаку чекають важливі зміни, що торкнуться переважно фінансової та кар'єрної сфери життя. Астролог розповіла, як їм домогтися успіху в перший місяць року.
Прогнозом з Lite поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна. Експерт радить читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).
Овен
Астролог каже, що вже з перших днів нового року вам не варто розслаблятися. Розвиток власного бізнесу та корекція бізнес-планів - основні напрямки, щоб досягти успіху в січні 2022 року.
При правильному розподілі сил, працьовитості і завзятті ви можете розраховувати на просування по кар'єрних сходах і заступництво боса.
Близнюки
Початок 2022 року не змусить нудьгувати представників цього знака Зодіаку. Близнюки будуть повністю охоплені вирішенням професійних питань, привертаючи своїм завзяттям увагу керівництва.
При сприятливому результаті вже в кінці січня особливо старанні Близнюки можуть отримати підвищення по службі у вигляді посади керівника.
Діва
Цей місяць стане хорошою базою для напрацювань корисних зв'язків і формування успішної команди.
Дипломатичність, чуйність і природжена уважність зіграють істотну роль, що дозволить придбати хороші фінансові надходження. Успіх буде супроводжувати і тих, хто працює індивідуально, і тих, хто зайнятий в команді.
Козеріг
Січень 2022 складеться максимально вдало для всіх без винятку Козерогів. Ви отримаєте підтримку від свого безпосереднього начальника, яка може висловитися, в тому числі, і фінансовою винагородою.
Це якраз той самий час, коли ви можете сміливо проявляти амбіції, складати бізнес-проекти у великих масштабах. Тут стане в нагоді природна винахідливість, вміння вирішувати складні завдання, які, безсумнівно, підуть на користь кар'єрі.
Раніше астролог також склала повний індивідуальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку.