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Аптечка на всі випадки: нутриціолог розповіла, як допомогти організму від переїдання і похмілля

Автор: Тетяна Турчанікова

Низка новорічних свят може стати справжнім випробуванням для всього організму: занадто багато шампанського – похмілля, занадто багато салату олів'є – важкість у шлунку.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram нагадала, що основа здоров'я і гарного самопочуття в ці дні – правильне і помірне харчування.

Іноді таблетки виручають (фото: pexels.com)

Вона також розповіла, що варто тримати в аптечці, щоб допомогти своєму організму в новорічні свята за допомогою натуральних засобів, нутрицевтиків і медикаментів, якщо все ж з чимось перебрали.

  • Запастися ферментами з аптеки: наприклад, фестал.
  • Можна приймати яблучний оцет до прийому їжі, 1 ч. л на півсклянки води.
  • Якщо є проблеми з кишечником, можна додати споробіотики (споробактерин, бактистатин).
  • Подбайте про роботу жовчного міхура: кист аль хінді, екстракт кульбаби, подорожника, популін, а також, можливо, стане в нагоді артишок (хофітол в аптеці), 500 мг 2 рази на день до їжі.
  • Важливо нормалізувати вуглеводний обмін, тому рекомендую під час всіх свят вживати міоінозитол, він також добре працює і над мікрофлорою в кишечнику.

Що робити, якщо "перебрали" салатів (фото: pexels.com)

  • Якщо погано переносите вино, можливо, є проблема з непереносимістю сірки, молібден допоможе, 100-500 мкг.
  • Також варто подумати про печінки (гепа-мерц, NAC при переносимості сірки, фосфотедилхолин (Фосфоглів), розторопша, при переносимості сірки і якщо немає Жильбера).
  • Подбайте про слизові: фульвові і гумінові кислоти, цинк карнозин.
  • Від набряку допоможе відвар з березових бруньок або лімфоміозот по 15-20 крапель до прийому їжі 3 рази на день. Курс становить 8-12 днів.
  • Похмільний синдром допоможе вивести відвар лавзеї.
  • Також можна використовувати ентеросорбенти: хітозан, ентеросгель, кокосове вугілля.

Увага: перед застосуванням засобів проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог розповіла, де брати кальцій, всього три простих продукти.

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