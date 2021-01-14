Ані Лорак шокувала кардинальною зміною зовнішності

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак задумалася про зміни в зовнішності і приміряла на себе образ білявки. Артистка вирішила шокувати своїх шанувальників і поцікавилася їхньою думкою.

Так, на фото в Instagram-stories Кароліна показала себе в перуці з білими, практично сивими, неохайно укладеними локонами.

"Що скажете?" - поцікавилася Ані Лорак.

Ані Лорак приміряла на себе образ білявки (скрін: instagram.com/stories/anilorak)

Зазначимо, що Кароліна досить консервативна щодо кольору волосся. Вона змінює тон (світліше - темніше), довжину, укладку, але на кардинальні зміни не зважується. Хто знає, можливо настав час експериментів.

Раніше ми писали, що Ані Лорак вразила шанувальників, показавши спільне фото з загиблим на війні старшим братом.

Також ми повідомляли, що у родині Ані Лорак з'явився "новий член сім'ї", про якого давно мріяла її дочка Софія.

Тим часом ексчоловік Ані Лорак часу не гає і запалює з новою пишногрудою 24-річною коханою, з якої нещодавно відпочивав у Туреччині.