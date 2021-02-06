Анатолій Анатоліч розповів про оформлення документів для поїздки в США під час COVID-19

Відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч, який нещодавно повернувся з США, розповів про переліт і про оформлення документів для поїздки в Америку під час пандемії коронавірусу.

До чого потрібно бути готовим тому, хто зібрався з України летіти в Штати, - він розповів в інтерв'ю Lite.

"З 26 січня, за новими правилами США, при в'їзді в країну потрібен тест на COVID-19. Ми ж летіли на початку січня і пройшли кордон ще без тестів", - розповів Анатолій.

США, говорить ведучий, - найзручніша країна для подорожей, тому що "ніяких довідок, ніяких обсервацій, нічого проходити не потрібно було".

"Єдина умова - відсутність візиту в Стару Європу за останні два тижні. Це єдина причина, по якій нам могли відмовити у в'їзді в США. При мені під час пересадки в Стамбулі відмовили двом хлопцям, які були в Німеччині протягом останніх десяти днів, їх не пустили на літак, який летів із Стамбула в Майамі", - зазначив він.

"В будь-якому іншому випадку ти просто прилітаєш, проходиш паспортний контроль як зазвичай, у тебе навіть не заміряють температуру, і йдеш в місто", - додав ведучий каналу "Україна".

Анатолій Анатоліч з дітьми (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

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