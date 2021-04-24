Alyona Alyona розповіла про ускладнення після коронавірусу і звернулася до українців

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко), яка близько місяця тому заразилася на коронавірус , розповіла про ускладнення після хвороби. Артистка зазначила, що виявити нові проблеми зі здоров'ям їй допоміг додатковий візит до лікаря.

За словами реперки, через тиждень після зникнення у неї симптомів COVID-19 вона вирішила зробити повторну комп'ютерну томографію легенів. В результаті з'ясувалося, що у неї запалення.

"І хоча у мене не було явних ознак хвороби, аналіз показав запалення легенів на 20 відсотків", - розповіла артистка.

Також Alyona Alyona закликала українців не відмахуватися від додаткових походів до медиків, адже навіть відсутність болю чи явного погіршення самопочуття - не означає, що все насправді в порядку зі здоров'ям.

"Зазвичай, люди не переймаються незапланованим візитом до лікаря, адже нас з дитинства привчили, що якщо "не болить", то і до лікаря йти не треба", - зазначила вона.

У цьому контексті зірка українського хіп-хопу порадила все ж регулярно ходити до лікаря.

"Навіть якщо у вас немає скарг на здоров'я, ходити до лікаря планово - це нормально. Це і є прояв любові до себе", - сказала Alyona Alyona.

Alyona Alyona розповіла про запалення легенів після COVID-19 (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)