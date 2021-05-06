Старіння шкіри і руйнування клітин ДНК: нутриціолог розповіла, чим загрожує загар

Сонце - головний зовнішній ворог молодості шкіри і організму в цілому. Шкіра старіє не стільки від віку, скільки передчасно в ході глікостаріння (від цукру) і фотостаріння (від сонця). До 80% старіння шкіри може бути пов'язано з впливом сонця.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог і нутриціолог Яна Фоксі.
"5 сонячних опіків, отриманих до 18 років, збільшують ймовірність виникнення в майбутньому раку шкіри на 78 %, - написала Яна. - Ви позасмагали і НА шкірі з'явилася засмага. Давайте розберемо, що в цей час відбувається В шкірі".
Молодість шкіри залежить від колагену, еластину і гіалуронової кислоти (ГК). Протягом декількох годин після впливу УФ-променів в шкірі виробляються ферменти (матричні металопротеїнази), що сприяють деградації колагену, еластину і зменшенні кількості ГК. Результат: в'ялість шкіри і зморшки.
Засмага-мікроопік. Він має накопичувальний ефект і може призвести до поломок ДНК, що особливо небезпечно для дітей.
Накопичені мікросхеми можуть призвести до меланоми (раку шкіри). З кожним роком випадки виявлення меланоми ростуть на 8%, прямо пропорційно моді на засмагу.
У нашому епідермісі є транс-уроканова кислота (вона сприяє зволоженню шкіри). Після впливу УФ-променів вона перетворюється в цис-урокановую кислоту (імунодепресант) і пригнічує місцевий імунітет.
Засмага - стрес для шкіри. Організм намагається захиститися. Захисна реакція-вироблення меланіну (він дає бронзовий відтінок), який потім тягне пігментацію. Якщо ви хочете позбутися від пігментації, немає сенсу робити це без правильного захисту від сонця.
В результаті захисних реакцій шкіри у відповідь на УФ-випромінювання, відбувається її потовщення і огрубіння.
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Сонце є небезпечним для всього організму (фото: pexels.com)
"Висновок: засмагнути без шкоди для шкіри - неможливо", - підсумувала Фоксі.
Нагадаємо, косметолог дала список косметики, якою не можна користуватися вагітним - від небажаної до небезпечної.
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