Старіння шкіри і руйнування клітин ДНК: нутриціолог розповіла, чим загрожує загар

"5 сонячних опіків, отриманих до 18 років, збільшують ймовірність виникнення в майбутньому раку шкіри на 78 %, - написала Яна. - Ви позасмагали і НА шкірі з'явилася засмага. Давайте розберемо, що в цей час відбувається В шкірі".

Як сонце впливає на шкіру

Руйнування колагену і еластину.

Молодість шкіри залежить від колагену, еластину і гіалуронової кислоти (ГК). Протягом декількох годин після впливу УФ-променів в шкірі виробляються ферменти (матричні металопротеїнази), що сприяють деградації колагену, еластину і зменшенні кількості ГК. Результат: в'ялість шкіри і зморшки.

⠀Руйнування клітин ДНК.

Засмага-мікроопік. Він має накопичувальний ефект і може призвести до поломок ДНК, що особливо небезпечно для дітей.

Ризик розвитку меланоми.

Накопичені мікросхеми можуть призвести до меланоми (раку шкіри). З кожним роком випадки виявлення меланоми ростуть на 8%, прямо пропорційно моді на засмагу.

Зниження імунітету шкіри.

У нашому епідермісі є транс-уроканова кислота (вона сприяє зволоженню шкіри). Після впливу УФ-променів вона перетворюється в цис-урокановую кислоту (імунодепресант) і пригнічує місцевий імунітет.

Гіперпігментація.

Засмага - стрес для шкіри. Організм намагається захиститися. Захисна реакція-вироблення меланіну (він дає бронзовий відтінок), який потім тягне пігментацію. Якщо ви хочете позбутися від пігментації, немає сенсу робити це без правильного захисту від сонця.

Порушення регенерації шкіри.

В результаті захисних реакцій шкіри у відповідь на УФ-випромінювання, відбувається її потовщення і огрубіння.

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Сонце є небезпечним для всього організму (фото: pexels.com)

Є 2 типи УФ-променів

UVB дають почервоніння і опіки. У похмуру погоду промені блокуються. Поступове опромінення може викликати рак шкіри.

UVA активні цілий рік, не мають перешкод (ні хмари, ні вікна) і проникають відразу в дерму. Притягують загар, пігментацію і фотостаріння шкіри. Тому spf-креми потрібні навіть взимку.

"Висновок: засмагнути без шкоди для шкіри - неможливо", - підсумувала Фоксі.