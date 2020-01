5 причин, чому міні-вейпи - нове зло. Чи є альтернативи?

Фото: коллаж (РБК-Україна)

Коротко про основні альтернативи міні-вейпам

Про шкоду куріння вже стільки всього сказано, що повторюватися не має сенсу. Адже кожен курець і так про це знає. Однак не всі можуть розлучатися з цією шкідливою звичкою. Наявність попиту й стрімкий стрибок технологій спровокували розвиток ринку електронних девайсів для курців – менш шкідливих альтернатив сигаретам. Ще недавно вибір обмежувався вейпами та гаджетами для нагрівання тютюну накшталт IQOS і glo. Але останнім часом все частіше можна помітити людей, які "видобувають" пар з міні-вейпів, які більше нагадують невеликі витягнуті флешки.

У США мода на міні-вейпи почалася два роки тому. А в останній рік вони набули велику популярність й в Україні. Найбільш відомий бренд – це американський Juul. Слідом ідуть Logic Compact від JTI, який з'явився в Україні наприкінці минулого року, та Joint. Всі ці гаджети позиціонуються як менш шкідливі альтернативи звичайному куріння. Та ч так це насправді? Давайте розбиратися.

Міні-вейпы Juul, Joint, Logic Compact – що це і як вони працюють

Міні-вейпи – це сучасні технологічні випарники, в яких об'ємний бак з рідиною замінений на маленькі змінні капсули з заправкою – поди. Звідси друга назва цих пристроїв – під-системи.

Всередині подів рідкі нікотинові солі – це суміш звичайної гліцеринової заправки для вейпов з бензойною кислотою. Таке з'єднання дозволяє нікотину швидше (у порівнянні з "класичними" вейпами) всмоктуватися в кров.

В іншому, під-системи – це зменшений варіант вейпів з ідентичним принципом роботи. Складаються з батареї і нагрівача, який перетворює вміст поду в пар. Мініатюрні пристрої, тоненькі і легкі – візуально вони схожі на витягнуті флешки. Дуже прості у використанні – досить підключити капсулу під до гаджетом і можна парити. Завдяки зручності ці крихітки практично витіснили застарілі громіздкі вейпи.

Міні-вейпи нагрівають і перетворюють в пар никотинсміську рідина. При цьому немає горіння, як в сигаретах, і немає шкідливих продуктів горіння – чадного газу, аміаку, канцерогенних смол і т. д. Тому вейпинг прийнято вважати менш шкідливою альтернативою паління.

На перший погляд, усе логічно – пар, навіть з нікотином, явно менш шкідливий, ніж сигаретний дим. Однак під-системи таять у собі чимало інших ризиків, про які треба знати.

Перший факт. Хвороба вейперів смертельна?

Перші страшні новини про так звану "хвороби вейперів" з'явилися влітку 2019-го року. 23 серпня в США була зафіксована перша смерть від невідомої респіраторної хвороби. В цілому за рік в США зареєстрували близько 1600 звернень з симптомами серйозної поразки легенів – кашлем, слабкістю, нудотою, аж до набряку легенів. Збирання медичних даних показав, що всі ці люди використовували вейпи. Понад 50 випадків захворювання стали летальними.

Багато хто думає, що хвороба вейперів – це чергова страшилка. Проте – ні. Федеральне агентство Міністерства охорони здоров'я США вже присвоїло хвороби офіційний статус і назву ЕVALI [эвали, евали] – травма легенів, викликана вживанням вейпов або електронних сигарет (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury).

Названі і причини виникнення ЕVALI. По-перше, до складу заправок для вейпів входять ароматизатори та розчинники, які небезпечні для здоров'я і можуть викликати хімічний опік легень. По-друге, добавки. Багато користувачів міксують рідини самі. Хто хоче заощадити, хто бажає додати в курильну суміш чогось "такого". Понад 70% хворих додавали в заправку розчин тетрагідроканабінолу (це психоактивний компонент марихуани) або інші психотропні речовини. Констукция вейпов дозволяє залити і парити що завгодно.

Під-системи – це ті ж вейпи. Зі схожим складом рідин, тими ж ароматизаторами і з усіма витікаючими наслідками. Єдиний плюс – в них передбачена "захист від дурня" у вигляді одноразових знімних подів, які не повинні дозволяти змінювати заводський склад заправки. Але умільці вже навчилися перетворювати одноразові поди в багаторазові, заливаючи туди звичайну рідину для вейпов і додаючи до неї все підряд на свій розсуд.

У деяких американських штатах, у тому числі Каліфорнії, і повністю заборонили продаж і використання вейпов і під-систем. При цьому сигарети, жувальний тютюн і системи нагрівання тютюну начебто IQOS дозволені до продажу.

Другий факт. Ароматизовані рідини-заправки заборонили в США

Ароматизатори в рідинах для вейпинга – "головні підозрювані" в вейперскій хвороби. Тому уряд США ініціювало заборону на всі ароматизовані заправки для вейпів і під-систем – фруктовий, цукерковий, ванільний, м'ятний і десертний. Єдине, що можна – чистий тютюновий і ментоловий смаки.

В Україні у класичних вейпів асортимент на 95% складається з сильно ароматизованих рідин. У під-систем на зразок Juul 4 з 5 смаків мають у своєму складі сильні ароматизатори (крем-брюле, манго, фрукти, м'ята), у Logic Compact 3 з 5 (тропічний, ягідний, м'ята). У Joint – мультифрукт, полуниця і чорниця. Все це як і раніше знаходиться в продажу у відкритому доступі.

Третій факт. Небезпечна концентрація нікотину, заборонена в ЄС

Так, вже всім відомо, що не нікотин є джерелом хвороб, пов'язаних з курінням. Нікотин не призводить до раку легенів і не викликає напади кашлю, астму та інші захворювання дихальних шляхів. Головний джерело шкоди куріння цигарок – це продукти горіння тютюну і паперу, серед якого близько 60 канцерогенних і смертельно небезпечних речовин.

Але при цьому треба пам'ятати, що нікотин, по-перше, викликає залежність, а, по-друге, не є нешкідливим. А у високих дозах може бути по-справжньому небезпечний. Біда вейпов в тому, що доза нікотину, споживана з рідинами, чи контролюється.

Законодавство Євросоюзу суворо обмежує максимальну концентрацію нікотину в рідинах для вейпів і подах до 1,7%. В Україні це правило, на жаль, не діє. Тому у нас дози нікотину в подах для міні-вейпов можуть зашкалювати. Один під для Джул містить 5% нікотину, а це 59 мг. Якщо перерахувати кількість затяжок, то один під, за твердженням виробника, є еквівалентом пачку з 20 сигарет. Але для порівняння, ціла пачка сигарет в залежності від фортеці – це всього лише 2-18 мг нікотину. Тобто, випарити один під Juul – це як викурити 3(!) пачки найбільш міцних сигарет.

Саме тому користувачі часто скаржаться на головний біль, запаморочення і нудоту, коли "перевейпили" Джул. Як не "перевейпить" – теж незрозуміло. Сигарета хоча б закінчується, коли догорає. У міні-вейпах ж немає ніякого природного обмежувача. Так що захопитися і зловити нікотинову передозування дуже легко.

Четвертий факт. Токсична рідина потрапляє на слизові оболонки

Juul і Logic Compact вважаються нових і більш досконалих поколінням вейпів. Мініатюрні, легкі, зручні, працюють на знімних подах.

Але головний інтерфейс недолік сімейства вейпів нікуди не подівся – під-системи часто підтікають. Але якщо звичайні вейпы бруднять руки та одяг, то "флешки" вихлюпують гарячу рідину прямо в рот користувачеві. Природно, вміст подів не призначене для того, щоб його пити. Особливо враховуючи найвищу концентрацію нікотину. Більш того, в складі рідини – нікотинові солі, відомі своєю здатністю практично миттєво всмоктуватися в слизові оболонки.

П'ятий факт. Залучають неповнолітніх та некурців

В Америці Juul вже встиг здобути погану славу, ставши учасником низки гучних скандалів. FDA (це головний орган США з контролю якості викрила бренд в несумлінному маркетингу, спрямований на підлітків. Барвисті рекламні кампанії з дуже молодими моделями, технологічність, фруктово-цукеркові смаки і активне просування в соцмережах – все це зробило джул жаданим девайсом для молоді.

Виробники міні-вейпів і заявляють, що їх висока місія – це запропонувати курцям інноваційний і менш шкідливий, ніж сигарети продукти. Але виглядає це так, що місія має мало спільного з реальністю. В реальності істотну частку користувачів міні-вейпов становлять не курці, які вирішили змінити сигарети на вейп, а некурці, а часто і неповнолітні. Та й не факт, що продукти, що викликали більше 50 підтверджених смертей, можна вважати безпечною альтернативою паління.

В тому, що сигарети – зло, ніхто і не сумнівається. Останнім часом міні-вейпы позиціонують як меншого зла. Але по факту, зло – це зло.

Окей, міні-вейпи – зло. Так, а які альтернативи?

Вейпи і міні-вейпи - складно назвати хорошим вибором. Правильніше і краще всього для здоров'я – не палити взагалі, не вейпить, не використовувати ніякі замінники сигарет і не вживати тютюн і нікотин ні в якому вигляді.

Тим, хто не готовий піти самому правильному шляху, варто хоча б задумати про альтернативи сигарет, вейпам і під-систем. Зверніть увагу на розробки, які виключають канцерогенні продукти горіння, і небезпечний пар вейпів.

Cистеми нагрівання тютюну: IQOS, glo, Jouz

Це гаджети, які працюють за принципом нагрівання замість горіння. Але, на відміну від вейпів, вони нагрівають не рідини, а натуральний тютюн до температури 250-350 градусів Цельсія. Цього достатньо, щоб отримати з тютюну смак, аромат і нікотин, але не підпалити його і уникнути шкідливих продуктів горіння. Завдяки такій технології, за даними виробників, виділяється на 95% менше шкідливих речовин, ніж при звичайному курінні. Найвідоміші представники цієї групи девайсів – IQOS (айкос) від Philip Morris International і glo (гло) від British American Tobacco. Є ще Jouz, який працює зі стиками від IQOS.

Найпопулярніше з цих пристроїв – IQOS. Має близько 12 млн користувачів у світі. Цей гаджет присутній на світовому ринку найдовше, бо має найбільшу доказову дослідну базу. Американський FDA, який обмежив продажу Juul, визнав IQOS менш шкідливою альтернативою сигарет і дозволив його продажі в США. Iqos – поки єдиний з усіх гаджетів для курців – пройшов сертифікацію FDA, яка вважається однією з найбільш строгих у світі.

Jouz і glo поки не мають підтверджень якості і безпеки такого ж рівня, але в їх основі лежить та ж технологія, що і в Iqos. Крім того, Jouz в Україні не має офіційного представництва.

Нікотинові подушечки VELO

VELO [Вело] – це новий продукт від British American Tobacco, який нещодавно з'явився і в Україні. Нікотинові подушки – це альтернатива палінню, з якої можна отримувати нікотин без тютюну і горіння Подушечку потрібно разместись у роті, під губою – і нікотин через слизові оболонки і шкірні покриви почне всмоктуватися в кров. Крім нікотину, в VELO містяться мікрокристали целюлози, вода, ароматизатори та підсолоджувачі.

Поки що немає досліджень, що можуть довести або спростувати безпека Velo. Але, як мінімум, продуктів горіння і ароматизованого пара тут точно немає. В іншому – продукт поки що спірний.

По-перше, форма смоктальних подушечок позбавляє процес ритуалу і психологічною складовою, від якої курці не хочуть відмовлятися. Тому найчастіше, нікотинові цукерки – це баловство для некурців або небезпечне додаток до викуреної сигарети.

По-друге, Velo маскуються під аптечні нікотинові жуйки і таблетки, створені, щоб допомогти кинути палити. Аптечні препарати зменшують швидкість всмоктування нікотину в кров і поступово знижують до повного позбавлення від залежності. Velo мають зворотний ефект. В одній подушечці міститься від 4 до 11 мг нікотину. На упаковці виробник це не вказує, можете порахувати самі. Вага пластики – 0,7 м, концентрація нікотину 0,57%-1,56%, залежно від виду. Рекомендована виробником денна «доза» – 4-6 подушечок. Тобто – до 65 мг нікотину на добу. Це в 3,5 рази більше, ніж в цілій пачці найбільш міцних сигарет! Ось такі цукерочки.

Жувальний/смоктальний тютюн (снюс, снус)

Снюс – це подрібнений зволожений тютюн, який поміщають між десною і губою на 30-60 хвилин до всмоктування нікотину. Головне його достоїнство – тютюновий смак і відсутність канцерогенів. Але при цьому вживання чистого тютюну небезпечно нікотинової передозуванням. Снюс дуже популярний в Швеції ів Норвегії. Але в країнах ЄС продавати снюс заборонено.

Закінчимо тим же, чим і почали. Найкраще – повністю відмовитися від куріння, а також споживання тютюну та нікотину в будь-якому вигляді. Але якщо вже вибираєте менш шкідливу альтернативу цигаркам – підійдіть до вибору серйозно і вдумливо.

Перевіряйте інформацію, вивчайте результати досліджень та беріть виробників з хорошою репутацією.