Київ вдень і вночі: 5 сезон 24 серія дивитися онлайн

У четвер, 18 жовтня в ефірі Нового каналу показали 24 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 24 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

П'ятий сезон серіаліті набирає обертів. І в пентхаусі на лівому березі Києва стає все гарячіше. Ярослава намагається помститися колишньому хлопцю Дружині, Аліна намагається спокусити свого начальника Назара, а Настя думає, як заробити на життя.

Пристрасті, інтриги, розслідування (тут за справу беруться Альбіна та її чоловік Саша) – всього цього буде вдосталь в нових епізодах серіаліті Київ вдень і вночі на Новому каналі.

(!) Увага, змінено час виходу. Київ вдень і вночі повернеться до щоденних показів. З вівторка по четвер серіаліті буде виходити в 23:59, а щоп'ятниці о 23:30.

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.