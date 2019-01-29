"Приборкувачка португальських тигрів": Вікторія з Неангелів показала сміливе фото

Враженнями та емоціями Вікторія щедро поділилася з шанувальниками

Виктория Смеюха певица из дуэта "НеАнгелы" недавно на своей странице в Instagram загадала загадку своим подписчикам, чтобы они отгадали, куда она собирается поехать на отдых, однако, никто из фолловеров не угадал страну. И вот, тайна раскрыта, Вика отправилась на зимние каникулы в Лиссабон, Португалия.

Видео: (instagram.com/vikanablack)

Гуляя по старейшему историческому району Лиссабона Алфама, певица записала короткое видео чтобы поделиться своими впечатлениями от города. Под аккомпанемент гитары уличного музыканта, Виктория кружилась в танце и рассказывала, какие эмоции ощущает от города.

"Хочется танцевать, порхать, как чайки, которые летят высоко в небе", - призналась артистка.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Кроме того, она щедро поделилась с поклонниками фото с видами и достопримечательностями Лиссабона, и даже сделала несколько пляжных фото, не смотря на довольно прохладную погоду.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

"У меня есть четкая ассоциация: если едем на океан - то надо купаться и загорать! И никакие погодные несовпадения не смогут обычно мне помешать. Мамочка, обещаю тебе не купаться! Сегодня... P.s. На фото - неизвестная миру укротительница португальских тигров", - написала она под фото.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

Конечно, фигуры тигров были из песка, выполненные руками местных мастеров для привлечения туристов.

"Как чудесно пахнет морем. Я люблю Лиссабон!" - по-португальски подписала Вика одну из серий фотографий в своем профиле.

А еще она упомянула, что побывала у историческом месте для массонов.

Фото: (instagram.com/vikanablack)

"Сегодня я попала в массонское место, где пересекаются исторические направления. Восторг да и только!!!" - эмоционально подписала снимки Вика.

Стоит напомнить, что недавно Виктория Смеюха уже прогулялась без макияжа по одному из богатейших городов, о своих сожалениях она написала в соцсетях.

Еще одна певица из дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская недавно восхитила сеть экстравагантным нарядом.

А также, Виктория получила массу неприятных комментариев, за неоднозначные фото с дельфинами. Защитники животных осудили действия певицы.