Українська блогер розповіла, які ціни та умови на Мальдівах: з дітьми не варто

Пандемія коронавірусу позбавила українців можливості відвідувати багато країн, але деякі держави залишаються для нас відкритими. Цієї зими одним з найпопулярніших напрямів стали Мальдіви. Правда, ціна подорожі влаштує не всіх.

Про відпочинок на цьому фешенебельному курорті розповіла українська блогер Марина Манюненко на своїй сторінці в Instagram.

Вона повідомила, що переліт з Києва до столиці Мальдів - Мале займає близько 9,5 годин, потім ще 45 хвилин на гідролітаку до вибраного острова. Різниця в часі з Києвом становить +3 години з Мале і +1 година з островом, на якому вона відпочивала. Вартість відпочинку зовсім недемократична, за словами Марини.

"До останнього не хотіла оголошувати вартість (тому що повно неадекватів, які люблять лізти у чужу кишеню), але це питання просто ТОП, і я розумію, що багатьом теж хочеться прицінитися, і орієнтуватися в цінах. Наша путівка на двох обійшлася +- 230 тис. грн. Є готелі дешевше, є дорожче. У нас all inclusive на їжу, напої, алкоголь", - розповіла блогер.

Температура на Мальдівах цілий рік практично однакова - від +27 до +30 градусів. Температура океану так само весь рік практично незмінна: від +27 до +29 градусів.

У цьому році відпочиваючим необхідно здати тест на коронавірус. Це робиться не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

Блогер не рекомендує летіти на курорт з дітьми. За її словами, це більш романтичний відпочинок, підходить парам.

"Я б не ризикнула. Це більше романтичний відпочинок для двох. І дітям, швидше за все, було б нудно. Плюс тривалий переліт з дітьми", - зазначила Марина.

Як ми раніше писали, експерти розповіли про особливості відпочинку на островах Мальдів.