Українська актриса розповіла про відпочинок в Коста-Ріці у період пандемії COVID-19: подорож в далеке минуле

Ольга Сторожук на Коста-Ріці (фото: Женя Лузан)

Олю, розкажи, чому вибрала саме Коста-Ріку?

Цього року саме в Коста-Ріці проводили міжнародний івент для фотографів і моделей, нас з чоловіком запросили брати участь, і після недовгих роздумів ми з Женею, звичайно, погодилися! Ми звикли багато подорожувати світом, і після вимушеної паузи було і хвилювання, і радість знову опинитися на валізах. А тепер я розумію, що і без івентів і запрошень Коста-Ріка - те місце, яке варто вибрати для подорожі.

А ти побувала там вперше?

Так, але виявилося, що красиві локації Коста-Ріки вже пару років жили в моєму телефоні як натхнення! Ми не планували відвідати цю країну в найближчі роки, але, мабуть, візуалізація все-таки працює.

Як зараз з перельотами? Багато довідок потрібно збирати?

На дорогу в Коста-Ріку у нас пішло в цілому 40 годин і 2 пересадки. Коста-Ріка не вимагає тесту для приїзду, але ми зробили про всяк випадок, адже летіли в колектив.

У Коста-Ріці дуже відповідально підходять до питання загальної безпеки, там не побачиш людей з маскою під носом, адже це просто неповага до оточуючих. Сподіваюся, українці будуть брати приклад і дбайливіше ставитися до здоров'я людей, які їх оточують.

Саме під час перельоту до Києва стюарту доводилося багато разів нагадувати пасажирам про те, що маска повинна бути на обличчі, в інших країнах - ця міра не потрібна, всі піклуються про комфорт один одного. Я спеціально згадую про це і сподіваюся, ми теж колись будемо народом з підвищеною соціальною відповідальністю.

В іншому зміни відбулися в посадці пасажирів (тепер на великих лайнерах між пасажирами залишають вільне місце), всюди вимірюють температуру, дезінфікують поверхні, годують холодними сендвічами, а пасажирів в одному ряду просять їсти по черзі.

Ольга Сторожук на Коста-Ріці (фото: Женя Лузан)

Що для тебе Коста-Ріка?

В першу чергу - первозданна природа і найрізноманітніша фауна, бурхливі вулкани і гарячі джерела, щирі люди! Велика частина країни - це національні парки, і повітря там настільки чисте, що здається солодким, хочеться надихатися ним про запас.

В яких місцях з тих, що ти побувала, радиш побувати всім?

Для мене найцікавішою частиною подорожі виявилася область Ла Фортуни і озера Ареналь. Ми прокинулися на світанку і побачили з вікна вулкан, а потім пішли купатися в гарячій річці, підігрітій цим самим вулканом. Вона тече через красиві джунглі і складається з каскадів і водоспадів, тому термальні джерела - це те, що не можна пропустити!

Що вразило, запам'яталося, здивувало?

У перший же день до нас прилетіли папуги, заповзла змія, повз пробігли коаті, кожне дерево переливається голосами птахів - тут дике життя всюди, здається, ніби ти в зоопарку! Мені завжди дуже хотілося побродити по підвісних мостах у джунглях, і саме в Коста-Ріці ця мрія здійснилася.

Що потрібно обов'язково враховувати, вирушаючи туди?

Що ви побуваєте в "Юрському періоді": тут мало цивілізації, магазинів, заправок, але це допомогло зберегти природу такою, як вона була, здається, ще за динозаврів.

Ольга Сторожук на Коста-Ріці (фото: Женя Лузан)

Така подорож - це дороге задоволення?

Нам пощастило із запрошенням від іноземних організаторів, але у мене склалося враження, що, незважаючи на бідність навколо, Коста-Ріку не можна порівняти з Азією, ціни тут вище і на проживання, і на харчування.

Які з топ-місць залишилися неохопленими і залишеними на наступну поїздку?

Ми не встигли подивитися південну частину країни, сподіваюся, у нас буде можливість вирушити в автоподорож на південь. Тут потрібно враховувати, що вам знадобиться авто з повним приводом і відмінні навички водіння по бездоріжжю!

Як ти вважаєш, з чим можна порівняти подорож в Коста-Ріку?

Я б порівняла це з подорожжю в далеке минуле, коли людина все ще відчувала себе в гостях на цій планеті, і не залишала всюди сліди свого перебування. А ще мені здається, ми побували в країні-постачальнику свіжого повітря для всієї планети! Мені б дуже хотілося, щоб ми теж дбайливо ставилися до природних ресурсів і могли похвалитися такою екологією.

Коста-Ріка на фото Жені Лузана