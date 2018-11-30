Топ-10 найкрасивіших міст світу в період новорічних свят

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До казкового свята залишилося зовсім небагато. І це найкращий час у році, тому що очікування свята тепер не тільки всередині кожного з нас: воно всюди. Чимало людей воліють зустрічати Новий рік за кордоном.

Адже зарубіжні країни заряджають позитивною енергією, дарують масу емоцій і вражень. Якщо ви теж думаєте, куди б поїхати на свята, LITE склав для вас добірку міст світу, які казково красиві в цей період.

Лондон

Як правило, столицю Великобританії прикрашати починають ще з жовтня, щоб створити святковий настрій заздалегідь, занурити городян в атмосферу різдвяного дива – адже для англійців це свято, мабуть, самий улюблене і шановане. Більше 250 000 чоловік збираються щороку вздовж берега Темзи, щоб подивитися, як Біг-Бен виконує зворотний відлік і починається 10-хвилинний захоплюючий феєрверк. Якщо хочете триматися подалі від холоду і натовпу, заходьте в London Sky Bar, тут відкривається чудовий вид на центр. Безкоштовний громадський транспорт буде працювати всю ніч, тому проблем з пересуванням не виникне, а першого числа прямуйте в Гайд-парк або приймайте участь у щорічному параді.

Нью-Йорк

Дивним чином американці, як ніхто, вміють створювати атмосферу свята в своїх містах, а особливо в Нью-Йорку – варто лише пригадати, на яке масштабне свято перетворюється запалення вогнів на Різдвяній ялинці! Сходіть в Рокфеллер-Центр (або просто Capital, як називають це місце на Різдво), щоб побачити величезну ялинку, прикрашену гірляндами з 30 тисяч вогнів, яка, між іншим, з'являється тут кожну зиму з 1931 року

Фото: pxhere.com

Париж

Ейфелева вежа сяє, натовпи туристів на Єлисейських полях ‒ місто перетворюється в одну велику компанію, що пригощає один одного шампанським. Якщо ви хочете провести цю ніч романтично, замовте круїз по Сені і насолоджуйтеся звуками живого оркестру, неспішно пропливаючи крізь вогні міста. До того ж ресторани і нічні клуби будуть працювати до ранку.

Берлін

Берлін знаходиться в лідерах найбільш драйвових столиць Європи. Родзинкою міста вважається "Party Mile" – це 2-х кілометрова ділянка між Бранденбурзькими воротами і Колонами Перемоги. Тут і буде відбуватись головна вечірка. В цьому році Берлін очікує близько мільйона туристів, можливо, одним з них станете саме ви.

Фото: theskinny.co.uk

Львів

Львів відомий своїми цікавими тематичними закладами, а туристи часто влаштовують гастро-тур. Якщо ви хочете святкувати Новий рік саме в кафе, вже зараз бронюйте стіл. У центрі Львова щороку організовують величезний різдвяний ярмарок. Він розташований по всьому периметру Площі Ринок. Там ви можете зігрітися смачним глінтвейном і поласувати різними видами домашніх ковбасок, пончиків і іншої вуличної їжі. Також на ярмарку можна придбати сувеніри зі Львова. На Площі Ринок також встановлюють традиційний каток. На свята в центрі Львова завжди гамірно і весело.

Прага

Прага в новорічні свята набуває вишуканості і витонченості. Численні вузькі вулички, вимощені бруківкою, старовинні костели, неймовірний замок на пагорбі і арочні мости створюють атмосферу незабутнього міської казки. Відпочиваючим варто відвідати різдвяний ярмарок, що щорічно проходить на Старомістській площі. Тут мандрівники можуть придбати сувеніри, скуштувати чеські делікатеси та ласощі. Існує традиція загадувати бажання на Карловому мості, оскільки воно завжди збувається.

Фото: easytravel.ro

Відень

Відень – улюблене місто інтелектуалів і митців і, мабуть, краще місце в Європі, щоб вивчати традиції святкування Нового року. Відомі різдвяні ринки, прогулянки по старому місту, теплий глінтвейн і захоплюючий феєрверк висвітлює ярмарок Wiener Prater.

Мадрид

Новий Рік в Іспанії відрізняється однією особливо традицією. Всі городяни та гості збираються на площі Пуерта дель Соль, однієї з найстаріших і символічних площ Іспанії. Але, замість того, щоб встигнути випити шампанське поки годинник проб'є 12, іспанці повинні встигнути з'їсти 12 виноградин, які символізують 12 місяців в році. Ну а після того, як головний годинник країни оголосить, що Новий Рік настав, починається мега шоу феєрверків, вуличні ходи і карнавали.

Рим

Древній і статечний Рим на Новий рік перетворюється до невпізнання: дерева вздовж міських алей, а також фасади будинків, торговельних центрів і ресторанів огортає мережа різнокольорових гірлянд, святково прикрашають вітрини магазинів, і всюди можна побачити невеликі ошатні новорічні ялинки і барвисті композиції з Біблійних сюжетів, присвячених Різдву. Найбільші різдвяні ясла і величезна новорічна ялина зводяться в центрі площі св. Петра. У дні святкування на площах Риму відкриваються строкаті ярмарки, на яких можна придбати різноманітні солодощі, різдвяні сувеніри та вироби майстерних ремісників.

Фото: romewise.com

Копенгаген

Найпрекрасніше, гарне і чарівне свято в Копенгагені проводять, звичайно ж, у садах Тіволі. Цей величезний парк розваг в центрі міста перетворюється на різдвяну феєрію. 5 кілометрів ярмарки, альпійське село на території, мільйони лампочок і сотні інсталяцій, величезний безкоштовний каток, сцена, на якій показують балет "Лускунчик" і виступають вертепи, і багато, багато іншого. Тут ви зможете спробувати також смачні традиційні страви.

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