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Складено рейтинг найбільш диких вимог багатих туристів

Lite » Подорожі 21.11.2018 - 11:56
Складено рейтинг найбільш диких вимог багатих туристів
Ілюстративне фото (pixabay.cpm/skeeze)

Найпоширенішим проханням є басейн з акулами

Представники приватної туристичної компанії Stay One Degree поділилися з користувачами списком найбільш диких вимог багатих мандрівників. Про це повідомляє Travel and Leisure.

Експерти проаналізували запити забезпечених туристів за 2017-2018 роки і виділили топ-10 самих нестандартних. На перше місце укладачі рейтингу поставили умову туриста, який попросив встановити на території вдома акваріум для акули.

Складено рейтинг найбільш диких вимог багатих туристів

Складено рейтинг найбільш диких вимог багатих туристівФото: pixabay.com

На другому місці виявилася кімната страху, яка повинна бути з'єднана з основною спальнею житла.

Замкнуло трійку лідерів прохання підібрати приміщення з вертолітним майданчиком на території.

Наступна у списку — вимога мандрівника надати будинок з винним погребом з 30-річним "Бордо" і 50-річним віскі.

У топ-10 диких вимог також увійшли: куленепробивне скло у всіх кімнатах, приватна берегова лінія, особистий зоопарк з живими екзотичними тваринами, переважно з тигром, а також змінені шафи і особисті стилісти по приїзді.

Серед інших запитів мандрівників призначений для дітей будинок на дереві з усіма зручностями — електрикою, водопроводом, кінотеатром та ігровою кімнатою.

Нагадаємо, були названі найбільш залежні від туризму міста світу. Туризм генерує майже половину ВВП мексиканського міста Канкун (49,6%). Більшу частину іноземних відвідувачів Канкуна складають американці — 63 відсотки. Останнім часом місто часто відвідують жителі Канади і Аргентини.

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