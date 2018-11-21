Складено рейтинг найбільш диких вимог багатих туристів

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Найпоширенішим проханням є басейн з акулами

Представники приватної туристичної компанії Stay One Degree поділилися з користувачами списком найбільш диких вимог багатих мандрівників. Про це повідомляє Travel and Leisure.

Експерти проаналізували запити забезпечених туристів за 2017-2018 роки і виділили топ-10 самих нестандартних. На перше місце укладачі рейтингу поставили умову туриста, який попросив встановити на території вдома акваріум для акули.

Фото: pixabay.com

На другому місці виявилася кімната страху, яка повинна бути з'єднана з основною спальнею житла.

Замкнуло трійку лідерів прохання підібрати приміщення з вертолітним майданчиком на території.

Наступна у списку — вимога мандрівника надати будинок з винним погребом з 30-річним "Бордо" і 50-річним віскі.

У топ-10 диких вимог також увійшли: куленепробивне скло у всіх кімнатах, приватна берегова лінія, особистий зоопарк з живими екзотичними тваринами, переважно з тигром, а також змінені шафи і особисті стилісти по приїзді.

Серед інших запитів мандрівників призначений для дітей будинок на дереві з усіма зручностями — електрикою, водопроводом, кінотеатром та ігровою кімнатою.

Нагадаємо, були названі найбільш залежні від туризму міста світу. Туризм генерує майже половину ВВП мексиканського міста Канкун (49,6%). Більшу частину іноземних відвідувачів Канкуна складають американці — 63 відсотки. Останнім часом місто часто відвідують жителі Канади і Аргентини.

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