З'явилося яскраве відео з Буковелю: таким ви його ще не бачили!

Курортний Буковель, попри січневий локдаун, продовжує приймати любителів зимового відпочинку. На початку 2021 року тут неймовірний наплив туристів, які приїхали насолодитися красивими видами і сервісом європейського рівня.

Засніжені схили називають "французькими Альпами". І блогери, які приїхали сюди на відпочинок, вирішили показати, що неспроста. У мережі з'явилося яскраве відео з висоти пташиного польоту, яке показує Буковель у всій красі.

"Новини пишуть, що в Буковелі у вихідні після Різдва маса народу, тому ми поїхали подивитися, перевірити, і заодно зняти кілька кадрів з повітря", - підписав кадри блогер Микита Морачов.

Зазначимо, що курортам, таким як Буковель, Драгобрат, Мигове та Славське, під час посиленого карантину працювати дозволили, але з певними обмеженнями. Ресторани в готелі з 8 по 24 січня закривають до відвідування. Але самі готелі та гостьові будинку працюють.

Красу Буковеля показали з висоти пташиного польоту

Найбільш відомий і престижний гірськолижний курорт України європейського рівня має 60 трас всіх рівнів протяжністю 55 км. Деякі з них мають цілодобове освітлення. Крім того, на базі Буковеля можна відпочити і оздоровитися - тут є джерела мінеральної води, SPA-центри.

Розташований він недалеко від села Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, біля підніжжя гори Буковель, на висоті 920 метрів над рівнем моря. Найвища точка курорту - гора Довга - 1372 м. У 2012 році Буковель був визнаний гірськолижним курортом світу, що розвивається найшвидше.

Зазначимо, що туристи не дуже задоволені цінами на курорті. Чек в ресторані здатний неабияк підкосити любителів зимового відпочинку.

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