Готель на Балі ввів незвичайну заборону для постояльців

Фото: готель на Балі (lonelyplanet.com)

Власники готелю хочуть, щоб туристи витрачали час виключно на відпочинок і релаксацію

Один з готелів на індонезійському острові Балі ввів незвичайну заборону для своїх постояльців - їм заборонили користуватися мобільними телефонами. Туристів допускають до басейну лише за умови відмови від смартфона і інших гаджетів, пише Lonely Planet.

Власники готелю стверджують, що вони хочуть, щоб гості витрачали свій час виключно на відпочинок і релаксацію.

Фото: готель на Балі (lonelyplanet.com)

Вони впевнені, що тільки таким способом туристи зможуть по-справжньому розслабитися і насолодитися моментом, знайшовши спокій. На території готелю встановили відповідні інформаційні таблички, а також шафки для безпечного зберігання електронних пристроїв.

Заборона на використання електронних гаджетів діє в готелі з 9 до 17 годин. Відпочити біля басейну зі смартфоном або планшетом можна лише за дві години до початку дії заборони, або протягом двох годин після.

Фото: готель на Балі (lonelyplanet.com)

Нагадаємо, були названі найбільш залежні від туризму міста світу. Туризм генерує майже половину ВВП мексиканського міста Канкун (49,6%). Більшу частину іноземних відвідувачів Канкуна складають американці — 63 відсотки. Останнім часом місто часто відвідують жителі Канади і Аргентини.

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Відзначимо ,що були названі найкращі міста для подорожей в цьому році.

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