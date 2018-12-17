Визначено найщасливіше місце на Землі

Фото: Діснейленд в Токіо (instagram.com/henrylin1006)

Терміново пакуємо валізи в Японію

Експерт популярної соціальної мережі Instagram визначили саме щасливе місце на планеті - ним став Діснейленд в столиці Японії Токіо.

Зазначимо, що результат обчислювався, грунтуючись на кількості позитивних емодзі на фотографіях, зазначених користувачами на окремо взятій геолокації.

Фото: Діснейленд в Токіо (instagram.com/rezaphlv)

До речі, це перший диснеївський парк, побудований за межами США. Його відкрили в 1983 році, і з того часу він став однією з головних визначних пам'яток Японії. На його території розміщені 47 атракціонів, загальна площа яких становить 465 тисяч квадратних метрів.

Фото: Діснейленд в Токіо (instagram.com)

Крім того, в Instagram підвели і інші підсумки року - так, всього в минулому році в коментарях до різних постів в цій соцмережі було залишено понад 14 мільярдів emoji з сердечками.

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Відео: РБК-Україна