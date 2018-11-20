Новий рік в Європі: як економно відпочити українцям

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Дешевше всього подорож обійдеться, якщо купувати квитки заздалегідь

Новий рік — найочікуваніше і найпопулярніше свято в більшості країн світу. У ніч з 31 грудня на 1 січня у всіх європейських містах відбувається диво: яскраві шоу, масштабні концерти, різноманітні частування та напої. Напередодні католицького Різдва вулиці прикрашають святковими гірляндами, на площах влаштовують ярмарки. Скориставшись безвізовим режимом і лоукостами українці можуть економно відсвяткувати новий рік у Європі. Про це розповідає OBOZREVATEL.

Топ-5 пропозицій:

Варшава, Польща — від 5 600 гривень на людину

Квитки на літак до Варшави туди-назад на одну людину 31 грудня обійдуться від 2 900 гривень. Останній рейс — о 17:55. Одна ніч в хостелі в святкові дні в столиці Польщі — від 500 гривень, правда через кілька тижнів місця можуть закінчитися. Якщо відправитися в Польщу на два дні, провести новорічну ніч на площі, а вже вдень полетіти додому, можна обійтися і без місця для нічлігу, що заощадить трохи засобів.

Фото: Варшава (facebook.com/elena.razymnaya)

Для відвідування країни необхідно мати з собою не менше 300 злотих (2 200 гривень) на людину і зворотний квиток. Кращими місцями для святкування Нового року у Варшаві вважається Замкова площа, площа Конституції, Палац культури і науки. Культурна програма триватиме орієнтовно до 3 годин ночі.

Барселона, Іспанія — від 12 000 гривень на людину

Переліт туди-назад в Барселону з Києва коштує від 8 300 гривень за станом на 20 листопада. Пізніше квитки можуть обійтися дорожче. Номер в хостелі на одну людину — від 800 грн. Причому вже зараз з 30 грудня по 2 січня можна забронювати місця тільки у відносно дорогих готелях — від 1 300 гривень на добу. При собі обов'язково мати близько 70,7 євро на людину в добу.

Фото: (instagram.com/starry.espana)

На площі Барселони очікується масштабне святкове шоу з концертом і феєрверком. Також зустріти 2019-й можна біля підніжжя гори Монжуїк або на площі Каталонії.

Берлін, Німеччина — від 11 700 гривень на людину

Переліт до столиці Німеччини з Києва обойжется як мінімум 8,9 на людину. Якщо їхати на власному автомобілі дорога в обидві сторони вийде кілька тисяч. Самі дешеві хостели вже здані, зараз одне ліжко-місце в загальній кімнаті можна знайти за ціною від 1,3-1,5 гривень на добу. З собою потрібно мати приблизно 45 євро на людину в добу.

Фото: (pixabay.com)

Місцеві святкують Новий рік на площі за Бранденбурзькими воротами. Пити тут небажано, однак з-за великого напливу туристів поліція іноді ставиться більш поблажливо. За 10 євро можна потрапити на шоу в Жандарменмаркт. Зігрітися можна у берлінських пивних, тут варто спробувати місцеві ковбаски і фірмове пиво.

Париж, Франція — від 12 000 гривень

Квитки в Париж і назад обійдуться як мінімум в 9 100 гривень. Ціни на ніч в хостелі стартують від 1000 грн, а з собою потрібно мати від 65 євро (близько 2 000 гривень). Крім знаменитих Ейфелевої вежі і Єлисейських полів, також варто відвідати торгові галереї Lafayette і Printemps.

Фото: (instagram.com/doll_memories)

Новий рік можна зустріти на площі біля Нотр-Дама. Тут встановлена головна ялинка країни. Пообідати можна в одному з місцевих кафе, а ось столик в ресторані доведеться бронювати за кілька тижнів до свята.

Фото: (pixabay.com)

Прага, Чехія — від 8 500 гривень

Новий рік у Празі можна відзначити навіть зі скромним бюджетом. Хостел обійдеться від 700 грн на добу, а переліт в обидві сторони — всього 6 600 гривень. З собою потрібно мати від 40 євро.

Фото: (pixabay.com)

Варіантів, де зустріти 2019-й, безліч. Святкові шоу влаштують на центральній (Староміська) і Вацлавській площах. Також можна прогулятися по Карлову мосту і загадати бажання, повечеряти в місцевому кафе, пройтися по Празькому Граду і Нерудовій вулиці.

Нагадаємо, що раніше ми писали у скільки обійдеться новорічний стіл у 2019 році і як заощадити на продуктах.

Також ми писали, що у Києві почне працювати "Зимова Країна на ВДНГ".

Відео: (video.rbc.ua)