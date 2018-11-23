Куди поїхати: названо топ-7 безпечних для туристів країн

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Для рейтингу країн враховувалися багато важливих факторів

Під час вибору країни для подорожі, туристів цікавлять не тільки пам'ятки та вартість квитків, а і рівень безпеки для іноземних мандрівників. Для цього International SOS і Control Risks склали спільний рейтинг і назвали топ-7 країн, де туристам буде безпечно.

У топ-7 увійшли країни, де навряд чи можна поніжитися на сонці, проте ризики для мандрівників там незначні.

Експерти рекомендують відвідувати Фінляндію, Данію, Словенію, Люксембург, Норвегію, Швейцарію та Ісландію.

Для складання рейтингу враховувалися такі фактори, як ризики, пов'язані з загальною безпекою – рівень злочинності, ефективність поліції та інших спецслужб, рівень тероризму, безпека на дорогах та в транспорті. Також оцінювалися ризики, пов'язані зі здоров'ям – ймовірність інфекційних захворювань, доступність і якість медичної допомоги.

Ілюстративне фото (energycities.org)

Крім топ-7, фахівці визначили ще кілька країн з низьким рівнем ризиків – це Китай, США, Канада, Таїланд і Іран.

Середній рівень безпеки отримали такі країни, як Туреччина, Бразилія, Росія та частина Індії.

Самими екстремальними поїздками, на думку експертів, можуть стати подорожі до Іраку, Афганістану, Сирії або Венесуэлли.

Крім того, подивитися рівень туристичної безпеки можна на спеціальній інтерактивній карті.

До речі, раніше ми писали про те, в які країни Європи можна поїхати українцям для економного святкування Нового року.

А також розповідали про те, що складено рейтинг найбільш диких вимог багатих туристів.

Відео: РБК-Україна