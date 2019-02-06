Бразильське диво природи: Дмитро Комаров показав захоплюючі дух фото

Ведучий Світ навиворіт зазначив, що це місце - унікальне

Известный украинский телеведущий тревел-шоу Світ навиворіт Дмитрий Комаров, который рассказал о самом опасном ритуале в Бразилии, показал своим поклонникам невероятные фотографии очень необычного места. Снимки уникальной пустыни в Бразилии он опубликовал на своей странице в Instagram.

Сейчас ведущий находится именно в этой латиноамериканской стране, где продолжает снимать новые выпуски популярной программы. Как только у него появилась связь, он решил поделиться эмоциями от посещения удивительного уголка.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

"Ну вот прошла еще одна неделя практически без связи, и в среду снова появилась возможность написать пару абзацев. Во-первых для того, чтобы напомнить о сегодняшней премьере на 1+1, серия про пиратов, очень крутая, в 22-45. А во-вторых, чтобы рассказать новости экспедиции. Я сейчас прощаюсь с очередным местом, которое в хорошем смысле снесло мне крышу, и которое весной вы увидите в #мирнаизнанку Уникальная пустыня, но не пустыня. Бразильское чудо природы - Ленсойс Мараньенсис", - сообщил Комаров.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Далее он пояснил, чем же так удивительно это место.

"Пустыня, потому что 155000 гектаров огромных песчаных дюн. Не пустыня, потому что с водой проблем нет никаких проблем. Даже когда на термометре 50 градусов жары, а в африканской Сахаре в песке можно запекать яйца, по бразильской пустыне можно ходить босиком. Песок не горячий. В тысячах лагун - дождевая вода. Она прохладная, идеально чистая, прозрачная, невероятных оттенков. Удивительно, что рыба из этих лагун в сухой сезон исчезает вместе с водой, но через полгода, как только снова начинаются дожди и вода возвращается, рыба тоже - тут как тут. Откуда? Расскажу только про одно из чудес - есть виды рыб, которые забуриваются во влажные слои песка и глины на спячку. А потом с дождями "оживают". Бразильская пустыня - это сплошные чудеса. Тут, кстати, живут люди. Не какие-то туристические племена "бедуинов", а просто люди, которые выбрали для жизни место, добраться в которое - это целая экспедиция. Их дети не знают, что такое фейсбук и инстаграм. Ни у кого нет соцсетей. Ладно, не выдаю пока все секреты. Скоро все узнаете из нашей программы. Листайте свежие фотки. А мы полетели дальше", - поделился телепутешественник.

Фото: (instagram.com/komarovmir)

Подписчики пришли в восторг от снимков и выразили свои впечатления в комментариях.

"Боже, как красиво! Увидеть такое вживую — настоящее счастье!";

"Невероятная красота. Как из фантастического фильма) Ждем с нетерпением";

"Скажу словами Беднякова : "крутяк !";

"Какая удивительная у нас планета!";

"Спасибо за подробные и яркие сюжеты! Мы видим мир Вашими глазами, и это увлекает. Берегите себя!" - пишут пользователи сети.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал место неземной красоты - комплекс водопадов Игуасу, что находится на границе между Бразилией и Аргентиной.

Ранее Дмитрий Комаров рассказал о встрече с наркобароном и перестрелках в Бразилии.

Отметим, что в Бразилии телеведущий Дмитрий Комаров провел более трех месяцев, снимая видео для нового сезона своей программы.