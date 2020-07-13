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Леся Нікітюк в облягаючому "космічному" вбранні вразила гнучкістю кішки та іскрометним гумором

Понеділок 13 липня 2020 11:38
Леся Нікітюк в облягаючому "космічному" вбранні вразила гнучкістю кішки та іскрометним гумором
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуща потішила шанувальників порівнянням

Леся Нікітюк не дарма здобула собі славу народної ведучої – шанувальники обожнюють її за фірмове почуття гумору, вміння посміятися над собою і постійний позитив. А теледіва, у свою чергу, регулярно радує їх новим цікавим контентом в Instagram. Вона частенько публікує "образи дня", особливо під час зйомок, коли змінює ефектні вбрання як рукавички, а також ділиться фото і відео своїх не веселих буднів. Під час роботи над черговим випуском шоу "Хто зверху?" ведуча приміряла "космічне" облягаюче вбрання, яке в точності повторило всі вигини її тіла, і порівняла себе з ...хамелеоном!

Леді Ле зважилася на такий опис не просто так, адже вона буквально "злилася" з стіною небесно-блакитного кольору – тон, ідентичний її екстравагантному вбранню. А на другому фото в "каруселі" вона показала кумедний мем, де головний герой позує в одязі, який в точності повторює забарвлення інтер'єру.

"З сьогоднішнього дня називайте мене Леся Хамелеонівна. Ну і вічне питання 1 чи 2?" - поцікавилася ведуча.

Леся Нікітюк в облягаючому &quot;космічному&quot; вбранні вразила гнучкістю кішки та іскрометним гумором

Леся Нікітюк в облягаючому &quot;космічному&quot; вбранні вразила гнучкістю кішки та іскрометним гумором

Леся Нікітюк вміє і любить жартувати і піднімати настрій шанувальникам (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"А то точно ти на першому?" - не впізнала подругу Даша Астаф'єва, а співачка Мішель Андраде залишила смайли у вигляді полум'я. Шанувальники також не змогли пройти повз фото Лесі.

  • Хамелеонівна, Вам дуже личить вбрання
  • Красуня
  • Круто
  • Вогонь
  • Хамелеон Леся
  • Леся у своєму репертуарі
  • 1, звісно. Неймовірно гарна
  • Кішка
  • Ти прямо цариця
  • Космос
  • Клеопатра

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк "вбралася" в костюм Королеви бджіл і Мочалки, розвеселивши свою інтернет-аудиторію.

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