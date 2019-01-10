Спекотні красуні: вибираємо найпекучішу українську "міс бікіні"

Колаж: LITE

Вибрати найпекучішу "міс" буде вкрай складно

Січень — традиційний місяць відпусток українських селебрітіс. Виконавиці і ведучі поспішають розповісти не лише про деталі свого відпочинку, але і, звичайно ж, поділитися ефектними знімками. Санта Дімопулос, Настя Каменських, Оля Полякова, Катя Осадча, Даша Астаф'єва та Віка Смеюха вже встигли блиснути точеними фігурами на закордонних курортах.

LITE пропонує вибрати "міс бікіні 2019" серед українських зірок.

#1 IT-girl Санта Дімопулос в сонячному Майамі

Екс-солістка "ВІА Гри" ніжиться на білосніжних пляжах Майамі, балуючи шанувальників соковитими фотографіями. До речі, вже 14 січня Санта буде вже в Києві. Так що казкові "атмосфера, люди, їжа, погода, океан, спорт, нічне життя" (що так сподобалися Дімопулос в Майямі) порадують її ще трохи (фото: instagram.com/santadimopulos)

#2 "Русалка" Настя Каменських в Мексиці

Романтична Каменських в рожевому бікіні зібрала сотні захоплених компліментів на адресу своєї підтягнутою фігури. При цьому співачка без зайвої скромності так і підписала знімок — "sirena" або ж "русалка" з іспанської (фото: instagram.com/kamenskux)

#3 Спекотна "рятівниця Малібу" Оля Полякова в Майамі

Полякова приємно "шокувала своїх шанувальників витонченою фігурою на пляжі Майамі. Навіть закритий купальник відмінно підкреслив форми української "Суперблондинки". Деякі шанувальники навіть порівняли її з героїнею культового серіалу 90-х — "Рятувальники Малібу" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#4 "Ідеальна" Катя Осадча на пляжі Маврикія

Осадча та Горбунов розслабляються на острові Маврикій. При цьому ведуча не так часто ділиться фото в бікіні. Однак її новий знімок в закритому синьому купальнику з написом "Ідеальна дружина" викликав фурор в мережі — 35-річна Осадча виглядає шикарно (фото: instagram.com/kosadcha)

#5 Пекуча Даша Астаф'єва на Балі

Астаф'єва не відмовляє собі в задоволенні влаштовувати традиційні ефектні фотосесії під час відпочинку. Співачка відправилася на Балі, звідки балує фанів пекучими знімками в жовтому бікіні (фото: instagram.com/da_astafieva)

#6 Зимова Віка з "НеАнгелів" у Польщі

Солістка "НеАнгелів" Віка Смеюха надихала ідеальною фігурою не на піщаних пляжах, а в курортному комплексі засніженої Польщі. І все одно було "гаряче" (фото: instagram.com/vikanablack)

Нагадаємо, на честь дня народження Кейт Міддлтон, який герцогиня Кембриджська відзначала 9 січня, LITE пропонував обрати її найяскравіший ошатний образ.

Відео: LITE