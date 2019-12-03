Жінка-мрія: Ірина Шейк в спокусливому вбранні підкорила червону доріжку The Fashion Awards

Ірина Шейк знову довела, що вона немов створена ходити по червоним доріжкам. 2 грудня в Лондоні відбувся щорічний захід, покликаний відзначити кращих діячів індустрії моди – церемонія The Fashion Awards. Створена спільно з Британською радою моди, премія нагороджує бренди і дизайнерів, які за рік досягли успіхів. На івенті в цьому році засвітилися Ріанна, Джулія Робертс, Кейт Бланшетт, Наомі Кемпбелл і, звичайно ж, Ірина Шейк.

Ірина, як завжди, чарівна (фото: instagram.com/irinashayk)

Модель, як завжди, прийшла підтримати свого друга і одного з улюблених дизайнерів – Рікардо Тіші. Тому на вечорі вона блищала у вбранні Burberry. Темно-сіра сукняв підлогу з довгими рукавами, високим розрізом, шлейфом і глибоким декольте підкреслила досконалу фігуру Ірини і зробила образ жіночним і незвичайним. На грудях вона була прикрашена трояндами з тканини, а на спині –ефектним вирізом.

Доповнити його Шейк вирішила босоніжками на стійкому каблуці, а від прикрас модель відмовилася. Зачіска також була лаконічною – волосся Ірина зібрала в гладку зачіску, макіяж зробила мінімальний, в натуральних тонах.

Ірина на крксной доріжці (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина вже поділилася з послідовувачами у своєму мікроблозі знімками з вечора, так що вони із задоволенням висловили свою думку про вибір Ірини. Фолловери практично одноголосно визнали, що виглядала Шейк розкішно і стильно.

Нагадаємо, Ірину і Рікардо пов'язує давня дружба. Обидві зірки обожнюють зізнаватися в любові один одному за допомогою соцмереж. Тільки за останній час Ірина опублікувала три кадри з обожнюваним дизайнером. До речі, грають в більярд, веселяться в ресторані або знімаються для якоїсь нової рекламної кампанії, Шейк завжди при цьому одягнена в одяг від Тиші.