Емілі Ратаковски похвалилася пишними грудьми і стрункими ногами в червоному міні

Емілі Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

28-річна красуня показала новий яскравий образ

Емілі Ратаковски, яка нещодавно спробувала себе в дизайні одягу, а до цього створила вельми успішний бренд купальників і нижньої білизни, дружить з багатьма відомими модельєрами. Нещодавно вона в числі інших знаменитостей вирушила в Прованс на показ Jacquemus, який сколихнув всю мережу. Шоу вийшло настільки яскравим і захоплюючим, що багато зірок досі діляться враженнями і захопленнями. Сама Емілі написала коротко: «В Провансі для мого друга Симона Порту Жакмю». У відповідь дизайнер залишив під фото сердечко.

Емілі в Провансі (фото: instagram.com/emrata)

Для виходу в світ модель і актриса вибрала яскравий сексуальний наряд – коротке плаття червоно-оранжевого відтінку. Сукня дуже незвичайного крою пошита таким чином, що легко підкреслила всі достоїнства знаменитої красуні, включаючи тонку талію, значний бюст і стрункі ноги. Дівчина опублікувала відразу кілька фото, де її добре видно з різних ракурсів. А в сторіз показала ще кілька кадрів на лавандових полях Провансу. В руках Емілі тримала маленьку білу сумочку, на ноги взула білі босоніжки з модним квадратним носком. Останній штрих – макіяж в ніжних відтінках, а також злегка розпатлане витягнуте волосся. Таке вбрання чудово підкреслило засмаглу шкіру моделі і її природну сексуальність. Що не змогли не відзначити і її численні фоловерів. Вони не втомлюються захоплюватися досі.

Емілі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

До речі, останнім часом Емілі намагається максимум уваги приділяти не тільки спокусливим постам, але і сім'ї. На її сторінці в Instagram стали регулярно з'являтися зворушливі кадри з чоловіком – Себастьяном Беар-МакКлардом, за якого Емілі вийшла заміж у лютому 2018-го. А також з їх домашнім улюбленцем – псом по кличці Коломбо. Зрозуміло, шанувальникам більше по душі гарячі кадри дівчини. Але і її милі пости вони люблять.