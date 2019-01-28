Жакет замість сукні: Бейонсе захопила яскравим образом з пікантним декольте

37-річна співачка вміє виглядати стильно і одночасно спокусливо

Знаменитая американская певица Бейонсе в очередной раз подтвердила, что ее можно назвать настоящей королевой стиля. 37-летняя звезда нередко выбирает яркие наряды не только для выступлений на сцене, но и для выхода в свет и просто прогулок. На своей странице в Instagram артистка продемонстрировала очередной запоминающийся образ.

Певица опубликовала несколько фото в красочном и довольно откровенном наряде.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Ярко-красный жакет от Maria Escote, расшитый жемчугом, Бейонсе превратила в мини-платье.

Образ она дополнила ботфортами точно такого же цвета и сумочкой от Chanel.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Исполнительница также поделилась фото крупным планом, на которых видно ее красивый макияж, а также пышную грудь в пикантном вырезе наряда.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Поклонники артистки пришли в восторг от подобного образа и искупали ее в комплиментах, называя "королевой", "богиней" и "красавицей".

Напомним, Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии в роскошных нарядах в восточном стиле.

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