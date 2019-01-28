Жакет замість сукні: Бейонсе захопила яскравим образом з пікантним декольте

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

37-річна співачка вміє виглядати стильно і одночасно спокусливо

Знаменита американська співачка Бейонсе в черговий раз підтвердила, що її можна назвати справжньою королевою стилю. 37-річна зірка нерідко вибирає яскраві вбрання не тільки для виступів на сцені, але і для виходу в світ і просто прогулянок. На своїй сторінці в Instagram артистка продемонструвала черговий образ, що запам'ятовується.

Співачка опублікувала кілька фото в барвистому і досить відвертому вбранні.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Яскраво-червоний жакет від Maria Escote, розшитий перлами, Бейонсе перетворила в міні-сукню.

Вона доповнила образ ботфортами точно такого ж кольору і сумочкою від Chanel.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Виконавиця також поділилася фото крупним планом, на яких видно її красивий макіяж, а також пишні груди в пікантному вирізі наряду.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Шанувальники артистки прийшли в захват від такого образу і скупали її в компліментах, називаючи "королевою", "богинею" і "красунею".

Нагадаємо, Бейонсе виступила на весіллі дочки найбагатшого людини Індії в розкішних нарядах в східному стилі.

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