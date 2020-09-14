Вся в маму: 17-річна дочка Кейт Мосс шокувала виходом у світ у прозорій сукні

Кейт Мосс з донькою (фото: instagram.com/lilamoss)

Мама і дочка відвідали вечірку

Кейт Мосс – раніше одна з найскандальніших знаменитостей. В епоху 90-х модель славилася не тільки анорексичною худобою, але і скандальною репутацією, бурхливими романами і любов'ю до провокаційного одягу. Зараз 46-річна зірка повністю змінила спосіб життя. В одному з недавніх інтерв'ю вона заявила, що займається йогою, лягає спати рано ввечері, а встає рано вранці. Так що нічні клуби, вечірки залишилися далеко в минулому. Але іноді все ж модель дозволяє собі повеселитися. І схоже, її юна дочка Лилав цьому схожа з мамою.

Кейт Мосс і Ліла (фото: скріншот instagram.com/lilamoss/pasionforfashionbyrita)

Днями Кейт Мосс разом із 17-річною Лілою відвідала вечірку, влаштовану на честь давнього друга моделі Кіма Джонса в Лондоні. Мама і дочка обрали контрастні чорно-білі вбрання. Кейт приміряла молочного відтінку довге плаття з краваткою-бантом на шиї, що завдяки крою повністю приховало фігуру. Образ доповнила кругла підвіска на довгому ланцюжку. Виглядала вона молодо і свіжо.

Дівчина виросла схожою на матір (фото: instagram.com/katemossagency)

А ось дівчина не стала відмовляти собі в задоволенні продемонструвати модельну фігуру. А заодно нагадати всім стиль своєї знаменитої мами в 90-і. Ліла одягла повністю прозоре плаття-сітку з мереживним подолом, під яким проглядалося чорна нижня білизна. Зверху вона накинула косуху, а в руки взяла крихітну чорну сумочку. Черевики на низькому ходу і срібне кольє стали завершенням продуманого до дрібниць образу.

Як мама, так і дочка не стали морочитися з укладками, розпустивши світле волосся по плечах. Це тільки сприяло зовнішній подібності двох моделей. Фото Ліли вже наробили галасу в мережі: завдяки відвертому одягу шанувальники відразу ж згадали гранжевую юність самої Кейт, припускаючи, що Ліла точно пішла характером в матір.