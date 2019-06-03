У вінку і з голими плечима: Катя Осадча захопила образом від українського бренду

Популярна телеведуча Катя Осадча звикла з'являтися в кадрі виключно в ефектних образах, які ще довго змушують користувачів мережі обговорювати її світські виходи. А чого варті фірмові головні убори зірки! Її колекція капелюшків вражає великою кількістю эклюзивные оригінальних примірників, правда, ведуча зараз все частіше обирає інші аксесуари для волосся, наприклад, ультра модні вінки. В Instagram-акаунті програми "Світське життя" з'явилися фото теледіви у витонченому віночку-обручі і ефектный сукні лавандового кольору з відкритими плечима.

Катя позувала разом з українськими зірками, які потроїли на Співочому полі в Києві справжнэ "Велике весілля". Наприклад, провідна встигла поспілкуватися з Потапом, який тільки повернувся після медового місяця в Туреччині з дружиною Настею Каменських, Олегом Винником, Іриною Федишин, Олександром Пономарьовим та Ivan'ом NAVI.

Теледіва красувалася в наряді лавандового відтінку і оригінального крою від українського бренду SAYYA. Вона доповнила свій ефектний образ босоніжками в тон із зав'язками-стрічками, що пыдкреслили її тендитні щиколотки.

Фото: Катя Осадча з Потаапом (instagram.com/svitsketv)

Коментатори оцінили вбрання Каті, а також стали радіти, що побачать у свіжому випуску програми улюблених артистів.

Фото: Катя Осадча з українськими зірками (instagram.com/svitsketv)

"Катя неймовірно красива", "Дуже цікаво. Чекаємо", "Федишин лялечка", "Радію за цю пару, як за рідних! Весілля точно наділу галасу більше, ніж Меган і Гаррі!", "Каті дуже йде наряд, оригінально!" - відзначали фолловери.

У сторіз шанувальники Каті змогли оцінити ще більш забавних і веселих кадрів з українськими артистами. Так, наприклад, Віталій Козловський кружляв ведучу на руках.

Фото: Катя Осадча з українськими зірками (instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, що Катя Осадча показала перші пляжні фото і оголосила про відкриття сезону. Телеведуча вирішила відвідати Одесу і насолодитися морською прогулянкою.

Раніше Катя Осадча поділилася зворушливим фото з сином у День захисту дітей.

Раніше природна Катя Осадча показала фото без макіяжу, викликавши захоплення квітучим виглядом .