ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У вінку і з голими плечима: Катя Осадча захопила образом від українського бренду

Lite » Мода 03.06.2019 - 13:27
У вінку і з голими плечима: Катя Осадча захопила образом від українського бренду
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча приміряла стильний літній лук

Популярна телеведуча Катя Осадча звикла з'являтися в кадрі виключно в ефектних образах, які ще довго змушують користувачів мережі обговорювати її світські виходи. А чого варті фірмові головні убори зірки! Її колекція капелюшків вражає великою кількістю эклюзивные оригінальних примірників, правда, ведуча зараз все частіше обирає інші аксесуари для волосся, наприклад, ультра модні вінки. В Instagram-акаунті  програми "Світське життя" з'явилися фото теледіви у витонченому віночку-обручі і ефектный сукні лавандового кольору з відкритими плечима.

Катя позувала разом з українськими зірками, які потроїли на Співочому полі в Києві справжнэ "Велике весілля". Наприклад, провідна встигла поспілкуватися з Потапом, який тільки повернувся після медового місяця в Туреччині з дружиною Настею Каменських, Олегом Винником, Іриною Федишин, Олександром Пономарьовим та Ivan'ом NAVI.

Теледіва красувалася в наряді лавандового відтінку і оригінального крою від українського бренду SAYYA. Вона доповнила свій ефектний образ босоніжками в тон із зав'язками-стрічками, що пыдкреслили її тендитні щиколотки.

У вінку і з голими плечима: Катя Осадча захопила образом від українського бренду

Фото: Катя Осадча з Потаапом (instagram.com/svitsketv)

Коментатори оцінили вбрання Каті, а також стали радіти, що побачать у свіжому випуску програми улюблених артистів.

 

Фото: Катя Осадча з українськими зірками (instagram.com/svitsketv)

"Катя неймовірно красива", "Дуже цікаво. Чекаємо", "Федишин лялечка", "Радію за цю пару, як за рідних! Весілля точно наділу галасу більше, ніж Меган і Гаррі!", "Каті дуже йде наряд, оригінально!" - відзначали фолловери.

У сторіз шанувальники Каті змогли оцінити ще більш забавних і веселих кадрів з українськими артистами. Так, наприклад, Віталій Козловський кружляв ведучу на руках.

 

Фото: Катя Осадча з українськими зірками (instagram.com/svitsketv)

Нагадаємо, що Катя Осадча показала перші пляжні фото і оголосила про відкриття сезону. Телеведуча вирішила відвідати Одесу і насолодитися морською прогулянкою.

Раніше Катя Осадча поділилася зворушливим фото з сином у День захисту дітей.

Раніше природна Катя Осадча показала фото без макіяжу, викликавши захоплення квітучим виглядом .

Солодка цукерочка: Катя Осадча полонила вишуканим образом в рожевих тонах Коктейльна діва: Катя Осадча захопила оригінальним образом у відкритому топі
Новини України Катя Осадча
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся