Вічний інстинкт: 61-річна Шерон Стоун показала розкішне тіло для відомого глянцю

Знаменита актриса знялася для Vogue Portugal
Шерон Стоун знялася для нового випуску португальської Vogue. Фотосесія зроблена в стилі, мабуть, самого знаменитого фільму Шерон – культового "Основного інстинкту". 61-річна зірка приміряла масу провокаційних образів. На обкладинці постала в коротких чорних шортах, колготках у сіточку, чорному піджаку і туфлях на шпильці. Стрункі ноги, бездоганний силует, чіткі риси обличчя – не віриться, що з моменту виходу на екрани фільму минуло 27 років. Принаймні, на красі Стоун вони ніяк не позначилися. Другий варіант обкладинки вийшов не менш відвертий – у воді і з голими грудьми. В інтерв'ю актриса розповіла про кар'єру, сім'ю і, звичайно ж, багато міркувала про сексуальність.
"Я не ідентифікую себе як секс-символ, я не відчувала це в молодості і не відчуваю це зараз", – сказала вона відомого глянцю. За словами актриси, вона просто використала свій інтелект, щоб дати режисерам і публіці те, що вони хотіли побачити. Сексуальність, на її думку – це щось зовсім інше. І з роками вона нікуди не дівається. Що ж, дивлячись на знімки вічно молодої актриси, охоче віримо.
Атриса у фотосесії для травневого номера Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)
Актриса поспішила поділитися фото у своєму офіційному акаунті в Instagram. І тут же підговорила масу захоплених відгуків.
Вічно молода красуня досі активно внимается (фото: instagram.com/vogueportugal/)
До речі, багато в мережі обурилися її зовнішнім виглядом. Злостивці висловили думку, що жінка в її віці не може так виглядати, і творці зйомки явно перестаралися з фотошопом. Але сама Шерон не коментує чутки, воліючи спростовувати їх нев'янучим зовнішнім виглядом на широких екранах. Зараз вона зайнята відразу в декількох проектах: фільмі "Все на краще", "Новий тато", а також у серіалі "Сестра Ретчед".