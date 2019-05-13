Вічний інстинкт: 61-річна Шерон Стоун показала розкішне тіло для відомого глянцю

Шерон Стоун знялася для нового випуску португальської Vogue. Фотосесія зроблена в стилі, мабуть, самого знаменитого фільму Шерон – культового "Основного інстинкту". 61-річна зірка приміряла масу провокаційних образів. На обкладинці постала в коротких чорних шортах, колготках у сіточку, чорному піджаку і туфлях на шпильці. Стрункі ноги, бездоганний силует, чіткі риси обличчя – не віриться, що з моменту виходу на екрани фільму минуло 27 років. Принаймні, на красі Стоун вони ніяк не позначилися. Другий варіант обкладинки вийшов не менш відвертий – у воді і з голими грудьми. В інтерв'ю актриса розповіла про кар'єру, сім'ю і, звичайно ж, багато міркувала про сексуальність.

61-річна зірка блищить на обкладинці Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)

"Я не ідентифікую себе як секс-символ, я не відчувала це в молодості і не відчуваю це зараз", – сказала вона відомого глянцю. За словами актриси, вона просто використала свій інтелект, щоб дати режисерам і публіці те, що вони хотіли побачити. Сексуальність, на її думку – це щось зовсім інше. І з роками вона нікуди не дівається. Що ж, дивлячись на знімки вічно молодої актриси, охоче віримо.

Атриса у фотосесії для травневого номера Vogue Portugal (фото: instagram.com/vogueportugal/)

Актриса поспішила поділитися фото у своєму офіційному акаунті в Instagram. І тут же підговорила масу захоплених відгуків.

"Дивна!"

"Чудова"

"О боже, ти неймовірна!"

"Ти завжди була богинею!"

"Абсолютно приголомшлива! Міс Стоун, це незаконно бути такий"

"Абсолютно вражаючий"

"Дуже ціную твій стиль!"

"Все ще супер секси"

"Красива, сексуальна і дивовижна"

"Дуже красива і сексуальна, чудова жінка"

"Його елегантність полягає в тому, щоб підрізати повітря будь-якому молодому вау, фантастика"

"Шерон, ти виглядаєш неймовірно"

Вічно молода красуня досі активно внимается (фото: instagram.com/vogueportugal/)

До речі, багато в мережі обурилися її зовнішнім виглядом. Злостивці висловили думку, що жінка в її віці не може так виглядати, і творці зйомки явно перестаралися з фотошопом. Але сама Шерон не коментує чутки, воліючи спростовувати їх нев'янучим зовнішнім виглядом на широких екранах. Зараз вона зайнята відразу в декількох проектах: фільмі "Все на краще", "Новий тато", а також у серіалі "Сестра Ретчед".