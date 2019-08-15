Вічно молода: Моніка Беллуччі захоплює пишними грудьми і стрункими ногами

Моніка Беллуччі нещодавно стала зіркою французького журналу Madame Figaro. Вона знялася для журналу в досить провокаційній фотосесії. Знаменита італійська актриса приміряла купальники і жіночні сукні, а більшість фото були зроблені біля басейну (і в ньому).

Так що у Моніки була прекрасна можливість продемонструвати свою красу. Стрункі ноги, пишні груди, тонка талія, сяюче волосся і свіжа шкіра – виглядала 54-річна зірка просто розкішно.

Моніка блищить у відвертій зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

У відвертому інтерв'ю вона розповіла світу про свій нелегкий період дорослішання. Справа в тому, що, як єдиній дитині в сім'ї, Моніці довелося несолодко. За її словами, відчуття покинутості, самотності і нудьги довгий час переслідували її вже в зрілому віці.

Актриса готова говорити про всі теми, окрім особистого життя (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Також вона зізналася, що поки не вдавалася до втручанням з боку пластичної хірургії, але абсолютно не засуджує тих, хто це робить. І навіть, можливо, одного разу приєднається до них. «Людей, які використовують хірургію, я не засуджую. Я не знаю, може, якось і я зроблю підтяжку обличчя. Іноді я бачу людей, які зробили це чудово, і я кажу: чому б і ні?».

Моніка знялася для французького глянцю (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

А кілька годин тому Моніка показала нову обкладинку цього ж видання. На ній вона позує в маленькому чорному платті з глибоким декольте від Dolce & Gabbana, яке відкрило її розкішні груди. В очі також кидаються тонкі руки, стрункі ноги і щаслива, безтурботна усмішка.

Виглядає Моніка молодо і свіжо. Що тут же почали обговорювати її шанувальники. «Найкрасивіша в світі», «вічно молода», «божественна», «королева» – ось лише деякі епітети, якими засипають Моніку підкорені такою красою шанувальники.

Актриса у відмінній формі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Сама зірка хоч і не так часто, але періодично радує фоловерів новими кадрами. Вона із задоволенням показує івенти, зйомки і робочі поїздки. А ось особисте життя вона намагається не виставляти напоказ. Навіть зі своїм екс-бойрендм Ніколасом Лефевром вона не опублікувала жодної фотографії.