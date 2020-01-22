У шкіряній спідниці з пікантним розрізом: Дженніфер Лопес похвалилася спокусливими формами в трендових речах

Дженніфер Лопес – співачка, актриса і бізнесвумен, яка часто виступає в ролі моделі. Ефектна красуня рекламувала, мабуть, усе: від сонцезахисних окулярів до парфумів. Цього разу вона стала обличчям нової лінії одягу від американського бренду Coach, яка натхненна енергією і ритмом життя Нью-Йорка.

Лопес стала обличчям нової лінії (фото: instagram.com/jlo)

Співачка приміряла багато яскравих речей з весняної колекції, які покликані надихнути на сміливі експерименти і виділити з натовпу. Марка спеціалізується на речах зі шкіри, тому цей трендовий матеріал грає ключову роль в колекції. Дженніфер демонструє вузьку яскраво-рожеву спідницю з пікантним розрізом спереду, яку доповнила свішотом з портретом Барбри Стрейзанд. Завершують образ кілька сумочок з нової лінії – все в яскравих життєрадісних відтінках.

Другий образ – не менш стильний. Співачка блищить в червоному шкіряному плащі, під який одягла яскраво-блакитну блузку з бантом на шиї. На завершення образу вона взяла коричневу сумочку на ланцюжку.

Шкіра в тренді (фото: instagram.com/jlo)

І останній лук – в яскраво-зеленій сукні з рукавами три чверті, завдовжки трохи нижче колін. Для такого вбрання знаменитій красуні підібрали білі босоніжки на невисокому каблуці, а також коричневу сумочку квадратної форми.

Дженніфер до лиця "весняні" відтінки (фото: instagram.com/jlo)

Співачка поспішила продемонструвати рекламну кампанію своїм фоловерам, опублікувавши кілька фото в мікроблозі. "Відчуйте цю енергію Нью-Йорка!!! Приємно було зніматися в моєму рідному місті для моєї першої кампанії з @Coach. Нью-Йорк неймовірно надихаюче місто, що спонукає нас робити свою справу і бути оригінальним!", – написала зірка.

До речі, свій захват нової зйомкою Дженніфер вже встигли висловити не тільки фанати. Барбра Стрейзанд, яку не міг не зворушити светр Лопес, опублікувала фото у себе на сторінці і написала: "Я в захваті! Привіт, Джей Ло! Рада бачити, що ти носиш мій портрет".