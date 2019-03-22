"Потонула в порожньому келиху": Лілія Ребрик розповіла, як розслабляється після робочого тижня

Лілія Ребрик порадувала шанувальників новим, вже "п'ятничним", образом в студії телеканалу "Україна", де Ребрик працює ведучою ранкового шоу. Свій новий пост, присвячений відпочинку після насиченого робочого тижня, Лілія також супроводила важливим зауваженням. Так, українська телеведуча підкреслила, що алкоголь для неї – не найкращий спосіб відпочити і розслабитися. При цьому Ребрик опублікувала кумедне фото, на якому зображена крізь скло винного келиха. Вийшло цікаве фото, немов ведуча знаходиться в келиху.

П'ятничний ефір Лілія Ребрик проводила в елегантній брючній комбінації. На телеведучій – суворі сині штани, злегка розширені до низу. Головний акцент образу – строката блуза з різнокольоровим геометричним принтом. З аксесуарів – тонкий коричневий пояс і червоні туфлі на шпильці. Волосся зібране в акуратний пучок.

Стильна Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

А що стосується п'ятничного релаксу, тут Лілія зазначила:

"Попереду - вихідні (хоча вони в мене традиційно дуже насичені, знову працюватиму, цього разу - у Покровську). Але навіть у дуже насиченому графіку я знаходжу час хоча б для легкого відпочинку! Алкоголь - не мій спосіб релаксу, тому невипадково келих на фото порожній!"

За словами телеведучої, її натхнення – це її сім'я! Тільки в оточенні рідних вона дійсно відпочиває. Відзначимо, що разом з чоловіком (хореограф Андрій Дикий) Ребрик виховує двох дочок: Діану і Поліну.

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"А як відпочиваєте ви? Що для вас релакс? Келих гарного ароматного вина зі шматочком сиру? Гарна книга? Похід у кіно? Шумна компанія чі сімейний затишок?" - звернулася до прихильників Ребрик.

Фанати ведучої також поспішили відповісти їй:

Найкращій відпочинок з донечкою, нема кращого релаксу.

Я відпочиваю морально і фізично, коли займаюся улюбленою справою – в'яжу.

Може бути похід у кіно, а найчастіше сімейний затишок. Алкоголь - це не моє.

Неймовірне фото, а ви – вогонь!

Крутій кадр!

Так хочеться підписати: Буря в склянці))

Ой, шикарна ідея для фото - пахне весною і п'ятницею. Ви просто красуня!

Ось це і є те саме "Сонце в бокалі"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик здивувала пластичним піруетом на дивані (відео).

Також Лілія продемонструвала стильний образ в елегантній сукні, підкресливши тонку талію.