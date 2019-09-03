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Запаморочливе декольте Тіни Кароль на Танцях з зірками 2019 звело з розуму мережу

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Співачка сяяла у вбранні від британського дизайнера

Тіна Кароль, яка є тепер ведучою шоу Танці з зірками 2019, блищить у прямих ефірах в запаморочливих вбраннях. Так, під час другого випуску найтанцювальнішого шоу країни вона покрасувалася в піканому вбранні від британського бренду David Koma. Фотозвітом з закулись поп-діва поділилася в Instagram.

Розкішне вбрання підкреслило достоїнства фігури зірки – глибоке декольте виділило її пишний бюст, а сітчастий перед подолу, щедро розшитий дзеркальними великими пайєтками - стрункі ніжки: шанувальники і глядачі без праці могли розглянути фігуру знаменитості.

Вона доповнила образ срібними босоніжками з тонкими ремінцями. Макіяж – традиційно з акцентом на червоні губи, зачіска – великі блискучі локони.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни приишли в захват від її зовнішнього вигляду. Вони припустили, що співведучим поп-діви доводиться нелегко поряд з такою красунею, адже від неї складно відвести очі. Навіть колега співачки Дзидзь не втримався від коментаря, правда, обмежився смайлами – поцілунком з серцем і квіткою.

  • Плаття просто бомбическое!
  • Кайфушная. Найсексуальніша жінка на Танці з зірками
  • Надзвичайно красива
  • Ого, яка, Тіночка, ти карколомна-то
  • Гарне вбрання, дуже
  • Як завжди ти неперевершена
  • Бомбезно!
  • Дуже!
  • Шикарна
  • Прийшла і вразила всіх

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль полонила образом в короткому топі і показала сталевий прес і тонку талію.

Також Тіна Кароль зворушила мережа знімком стильного синочка Веніаміна, який вчитися і живе в Британії, де ходить в одну з престижних лондонських шкіл.

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