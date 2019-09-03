Запаморочливе декольте Тіни Кароль на Танцях з зірками 2019 звело з розуму мережу

Тіна Кароль, яка є тепер ведучою шоу Танці з зірками 2019, блищить у прямих ефірах в запаморочливих вбраннях. Так, під час другого випуску найтанцювальнішого шоу країни вона покрасувалася в піканому вбранні від британського бренду David Koma. Фотозвітом з закулись поп-діва поділилася в Instagram.

Розкішне вбрання підкреслило достоїнства фігури зірки – глибоке декольте виділило її пишний бюст, а сітчастий перед подолу, щедро розшитий дзеркальними великими пайєтками - стрункі ніжки: шанувальники і глядачі без праці могли розглянути фігуру знаменитості.

Вона доповнила образ срібними босоніжками з тонкими ремінцями. Макіяж – традиційно з акцентом на червоні губи, зачіска – великі блискучі локони.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни приишли в захват від її зовнішнього вигляду. Вони припустили, що співведучим поп-діви доводиться нелегко поряд з такою красунею, адже від неї складно відвести очі. Навіть колега співачки Дзидзь не втримався від коментаря, правда, обмежився смайлами – поцілунком з серцем і квіткою.

Плаття просто бомбическое!

Кайфушная. Найсексуальніша жінка на Танці з зірками

Надзвичайно красива

Ого, яка, Тіночка, ти карколомна-то

Гарне вбрання, дуже

Як завжди ти неперевершена

Бомбезно!

Дуже!

Шикарна

Прийшла і вразила всіх

Скріншот коментарів

Раніше Тіна Кароль полонила образом в короткому топі і показала сталевий прес і тонку талію.

Також Тіна Кароль зворушила мережа знімком стильного синочка Веніаміна, який вчитися і живе в Британії, де ходить в одну з престижних лондонських шкіл.