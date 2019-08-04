Турецькі канікули: Осадча в напівпрозорому вбранні блиснула нескінченними ногами

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили скористатися "вікном" у своїх щільних графіка і відправитися на відпочинок. Пара спочатку побувала в Амстердамі, де насолодилася місцевими пам'ятками, а потім попрямувала до моря – в курортну Туреччину. Телеведуча балує підписників своїми розслабленими повсякденними луками і не забуває показувати фото в купальнику.

На новому знімку в Instagram вона позує в легкому ансамблі з натуральної напівпрозорої тканини: коротких білосніжних шортах та повітряній блузі з довгим рукавом. Вбрання бездоганно підкреслило бронзову засмагу Каті і зробило акцент на її довгих струнких ногах.

Свій пляжний образ ведуча доповнила плетеними капелюшком і сумочкою, яка стала безумовним трендом літнього сезону. На ноги вона взула практичні і зручні шльопанці.

"Стабільність відпочивальників", – з гумором підписала вона сонячний кадрів, додавши хештег "на пляж".

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Яскраве фото одразу припало до смаку підписникам Каті. Вони захоплювалися її стрункою фігурою і вдалим вибором пляжного лука. Навіть Віра Брежнєва оцінила курортний аутфіт теледіви, залишивши для неї красномовні сердечка в коментарях.

Ноги з вух

Краса

Ніжки, ах!

Дуже красиво

Красуня, як завжди. Захоплююся Вами, Катя

Який лук, які кольори!

Катя, як завжди, стильнючая! А скажіть, де так ультрамариново?

Класно виглядаєш!

Дуже гарна, Катерина

Який клас!

Катюша, ти незрівнянна, дуууже гарно! Одна з найбільш вдалих фотографій!

Супер гарно

Скріншот коментарів

У сторіз Катя показала більше кадрів в своєму літньому вбранні. На одному з них вона кокетливо розстебнула блузку, оголивши плоский животик, на іншому - послала повітряний поцілунок в камеру чоловіка, катаючись на велосипеді.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча похвалилася літнім образом в білосніжному сарафані на тонких бретелях.

Раніше Катя Осадча засвітила фігуру в блакитному бікіні.