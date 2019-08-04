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Турецькі канікули: Осадча в напівпрозорому вбранні блиснула нескінченними ногами


Телеведуча показала, якому вбранню віддає перевагу на відпочинку

Катя Осадча та Юрій Горбунов вирішили скористатися "вікном" у своїх щільних графіка і відправитися на відпочинок. Пара спочатку побувала в Амстердамі, де насолодилася місцевими пам'ятками, а потім попрямувала до моря – в курортну Туреччину. Телеведуча балує підписників своїми розслабленими повсякденними луками і не забуває показувати фото в купальнику.

На новому знімку в Instagram вона позує в легкому ансамблі з натуральної напівпрозорої тканини: коротких білосніжних шортах та повітряній блузі з довгим рукавом. Вбрання бездоганно підкреслило бронзову засмагу Каті і зробило акцент на її довгих струнких ногах.

Свій пляжний образ ведуча доповнила плетеними капелюшком і сумочкою, яка стала безумовним трендом літнього сезону. На ноги вона взула практичні і зручні шльопанці.

"Стабільність відпочивальників", – з гумором підписала вона сонячний кадрів, додавши хештег "на пляж".

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Яскраве фото одразу припало до смаку підписникам Каті. Вони захоплювалися її стрункою фігурою і вдалим вибором пляжного лука. Навіть Віра Брежнєва оцінила курортний аутфіт теледіви, залишивши для неї красномовні сердечка в коментарях.

  • Ноги з вух
  • Краса
  • Ніжки, ах!
  • Дуже красиво
  • Красуня, як завжди. Захоплююся Вами, Катя
  • Який лук, які кольори!
  • Катя, як завжди, стильнючая! А скажіть, де так ультрамариново?
  • Класно виглядаєш!
  • Дуже гарна, Катерина
  • Який клас!
  • Катюша, ти незрівнянна, дуууже гарно! Одна з найбільш вдалих фотографій!
  • Супер гарно
 

Скріншот коментарів

У сторіз Катя показала більше кадрів в своєму літньому вбранні. На одному з них вона кокетливо розстебнула блузку, оголивши плоский животик, на іншому - послала повітряний поцілунок в камеру чоловіка, катаючись на велосипеді.

 

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

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