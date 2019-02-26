Потрійний удар: сестри Кардашьян знялися у відвертій фотосесії (фото)

Одна з сестер обрала вбрання від українського дизайнера

Сестры Кардашьян не могут жить без провокаций. Не успел мир обсудить личные драмы Хлои Кардашьян и "голое" платье Кендалл Дженнер, как они решили подкинуть тем для обсуждения. Кендалл, Хлои и Кортни приняли участие в откровенной фотосессии, первые кадры из которой уже облетели сеть. Главные ее составляющие: провокационные позы, смелые образы и говорящие сами за себя наряды.

Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/kendalljenner)

Так, на Кендалл надето красное лаковое мини-платье, черные колготки, высокие белые перчатки и белые туфли-лодочки. Хлои выбрала сексуальный комбинезон, расшитый кристаллами, а Кортни – полупрозрачное платье с камнями Swarovski, под которым видно черней комплект белья. К слову, некоторые СМИ сумели рассмотреть, что это комбинезон из коллекции украинского дизайнера Gasanova. Пока что ни сестры Кардашьян, ни сама Эльвира это официально не подтвердили. Но на своей странице в Instagram она написала: "Спасибо, что кидаете и присылаете нам! Это действительно наше платье". Тем самым развеяв последние сомнения.

Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян, Хлои Кардашьян (фото: instagram.com/khloekardashian)

Все три сестры успели выложить снимки на своих страницах в соцсетях и собрать миллионые лайки и комментарии в стиле: "О боже", "Это нереально", "Классные наряды", "Вау! Совершенно"…

Напомним, это не первый раз, когда знаменитости блистают в нарядах от Gasanova. Еще одна поклонница бренда – Джиджи Хадид. В сентябре прошлого года она появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в комбинезоне, которое выбрал для звездной клиентки ее стилист Хадид Мими.

Платье от Gasanova, сезон осень-зима 2019

Напомним, что церемония Оскар 2019 отгремела в ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе. Ранее мы описывали самые удачные и роскошные наряды красной дорожки.

Но также "досталось" и звездам, которые сделали неверный выбор.