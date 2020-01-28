У тренчі на голе тіло: Ірина Шейк показала розкішну фігуру у відвертій зйомці

Ірина Шейк стала героїнею нового випуску британського Vogue. Для першої весняної обкладинки дівчині вибрали образ ніжний і романтичний, але по-англійськи стриманий. Ірина приміряла рожеве закрите плаття асиметричного крою з аплікацією, не позбавлене, втім, пікантних деталей – таких, як виріз, що оголює плече. Доповнив образ макіяж з вологим блиском на повіках по всій шкірі, а також укладка з зачесаним назад волоссям.

Нова обкладинка Ірини (фото: instagram.com/irinashayk)

Видання показало й інші кадри з нового номера, більш відверті. Ірина блищить у коралового відтінку плісированій сукні і високих рукавичках. Під вбранням відмінно проглядається мереживна білизна.

Ірина блиснула стрункими ногами (фото: instagram.com/irinashayk)

І найбільш "гарячий" образ з усіх представлених на даний момент в мережі – в білому боді і вічній класиці від Burberry – бежевому тренчі. Плащ, розхристаний і затягнутий на талії, демонструє напівоголене тіло розкішної моделі. До нього стилісти зйомки підібрали кілька "кричущих" деталей: екстравагантні чоботи на величезній платформі і шпильці, чорні шкіряні рукавички і білий головний убір – щось середнє між бейсболкою і очіпком. Образ вийшов зухвалим, бунтарським і відвертим. Як і сама Шейк у розмові з журналістами глянцю.

Ірина на показі Жана-Поля Готьє (фото: instagram.com/irinashayk)

Ірина вперше дала коментар з приводу свого особистого життя і розлуки з Бредлі Купером. За словами дівчини, вона дуже вдячна за те, що між ними було. Але якщо вже вона викреслює когось із свого життя, то це назавжди. "Я дуже сильна особистість, і я точно знаю, чого хочу. Я думаю, що деякі чоловіки бояться цього", – зізналася знаменита красуня.

Цікаво, що такою вона була не завжди. Наприклад, у дитинстві Ірина була дуже сором'язливою дитиною і ненавиділа фотографуватися. "Подивіться на мене зараз!", – сміється модель. А сильний характер дівчини сформувався поступово. За словами Шейк, певною мірою вона завжди відчувала в собі чоловічу силу (може, тому, що батько хотів хлопчика), а після смерті тата почувала себе відповідальною за маму і сестру. Зараз все змінилося, але відгомони складного періоду становлення досі дають про себе знати.