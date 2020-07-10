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Тіло мрії: Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в апельсиновому бікіні

П'ятниця 10 липня 2020 22:26
Тіло мрії: Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в апельсиновому бікіні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Зірка демонструє новий лук

Кайлі Дженнер зараз відпочиває, але намагається поєднувати приємне з корисним. Дівчина викладає в мережу масу стильних літніх образів, які можуть скласти просто бездоганний літній гардероб. Вона демонструвала пікантні сукні, що підкреслюють достоїнства фігури, довгі вечірні, інші незвичайні аутфіти... Тепер дійшло до пляжних нарядів і спокусливих купальників.

Тіло мрії: Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в апельсиновому бікіні

Зірка обожнює помаранчевий (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі приміряла бікіні соковитого помаранчевого відтінку, яке ледве прикривало її апетитне тіло. Пишні груди, розкішні стегна і тонка талія красуні викликали справжнє хвилювання в колах її послідовувачів. «Ти така красива», «Чудова», «Як можна бути такою красивою», «Ідеальне тіло», «Кожен раз на тобі бікіні нового відтінку», «Вау», «Ти найкраща», – не вгамовуються фанати. До речі, Кайлі обожнює помаранчевий – це колір відмінно підкреслює засмагу, а також виглядає яскраво і життєрадісно. 22-річна Дженнер часто одягає міні-сукні, штани і легінси в цьому кольорі.

Тіло мрії: Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в апельсиновому бікініТіло мрії: Кайлі Дженнер захопила апетитними формами в апельсиновому бікініКайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нагадаємо, раніше Кайлі продемонструвала вбрання для спекотної літньої вечірки. Дівчина вибрала спокусливий комплект: топ, який відкриває груди, а також високу спідницю в дрібний принт. Примітно, що манікюр і макіяж відомої модниці також миттєво переймають фанати.

Нагадаємо, в поїздку вона взяла і свою улюблену дочку і вірну «супутницю» практично у всіх подорожах – 2-річну Стормі. Також компанію їм склала і старша сестра Кайлі – Кендалл Дженнер. Малятко, до речі, обожнює вбиратися і позувати, тому часто «розбавляє» фото в маминому профілі. Але зараз вона налаштована насолоджуватися суто дитячими розвагами. Знаменита мама показала, як дівчинка із задоволенням вивчає місцевість і відпочиває від міської суєти.

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Новини України модельКайли Дженнер
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