Тіло мрії: Кайлі Дженнер спокушає апетитними формами в пікантному комбінезоні

Якщо Кайлі Дженнер і не можна назвати іконою стилю в звичному розумінні цього слова, то вже законодавицею трендів – точно. Дівчина обожнює вбиратися в найрізноманітніші і ефектні вбрання, а слідом за нею такі ж купують і її численні послідовувачки. Зараз 23-річна мільйонерка відпочиває на курорті, куди вирушила одразу після дня народження. А тому основу її гардеробу складають яскраві купальники, невагомі пляжні сукні, а також пікантні варіанти вечірніх речей.

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Один з них Кайлі продемонструвала кілька годин тому у своєму блозі Instagram. Дівчина одягла облягаючий комбінезон на тонких бретельках з чималим вирізом на спині і дрібних – на стегнах. М'яка тканина облягає тіло знаменитої інстадіви, підкреслюючи кожну його ділянку і золотисту засмагу. Виглядає спекотна представниця популярної в мережі династії спокусливо і стильно. В доповнення до образу вона одягла сережки-кільця, волосся прибрала в хвіст на потилиці, макіяж зробила яскравий і виразний. «Кароока дівчина», – написала вона під серією фото в новому образі.

«Бейбі-бос», «Королева Кайлі», «Прекрасна», «Хто може бути краще, ніж Кайлі? Ніхто», «Чудово виглядаєш», «Перша з перших», «Це тіло!», «Шкіра просто як перли», – посипалися на неї компліменти від фанатів.

Кайлі обожнює яскраві речі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше Кайлі також показала, який купальник взяла з собою на райський відпочинок. Дівчина, яка славиться своїми видатними вигинами і формами, не стала їх ховати під злитими моделями купальників, прихопивши бікіні яскраво-рожевого відтінку. Крихітний купальник повною мірою продемонстрував струнку, хоча і дуже апетитну фігуру. Що ж, Кайлі вміє підкреслити потрібне!