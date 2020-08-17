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Тіло мрії: Кайлі Дженнер спокушає апетитними формами в пікантному комбінезоні

Понеділок 17 серпня 2020 22:22
Тіло мрії: Кайлі Дженнер спокушає апетитними формами в пікантному комбінезоні
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Зірка приміряла новий аутфіт

Якщо Кайлі Дженнер і не можна назвати іконою стилю в звичному розумінні цього слова, то вже законодавицею трендів – точно. Дівчина обожнює вбиратися в найрізноманітніші і ефектні вбрання, а слідом за нею такі ж купують і її численні послідовувачки. Зараз 23-річна мільйонерка відпочиває на курорті, куди вирушила одразу після дня народження. А тому основу її гардеробу складають яскраві купальники, невагомі пляжні сукні, а також пікантні варіанти вечірніх речей.

Тіло мрії: Кайлі Дженнер спокушає апетитними формами в пікантному комбінезоніТіло мрії: Кайлі Дженнер спокушає апетитними формами в пікантному комбінезоні

Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Один з них Кайлі продемонструвала кілька годин тому у своєму блозі Instagram. Дівчина одягла облягаючий комбінезон на тонких бретельках з чималим вирізом на спині і дрібних – на стегнах. М'яка тканина облягає тіло знаменитої інстадіви, підкреслюючи кожну його ділянку і золотисту засмагу. Виглядає спекотна представниця популярної в мережі династії спокусливо і стильно. В доповнення до образу вона одягла сережки-кільця, волосся прибрала в хвіст на потилиці, макіяж зробила яскравий і виразний. «Кароока дівчина», – написала вона під серією фото в новому образі.

«Бейбі-бос», «Королева Кайлі», «Прекрасна», «Хто може бути краще, ніж Кайлі? Ніхто», «Чудово виглядаєш», «Перша з перших», «Це тіло!», «Шкіра просто як перли», – посипалися на неї компліменти від фанатів.

Тіло мрії: Кайлі Дженнер спокушає апетитними формами в пікантному комбінезоніКайлі обожнює яскраві речі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше Кайлі також показала, який купальник взяла з собою на райський відпочинок. Дівчина, яка славиться своїми видатними вигинами і формами, не стала їх ховати під злитими моделями купальників, прихопивши бікіні яскраво-рожевого відтінку. Крихітний купальник повною мірою продемонстрував струнку, хоча і дуже апетитну фігуру. Що ж, Кайлі вміє підкреслити потрібне!

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