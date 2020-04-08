Божевільно красива: Кім Кардашьян демонструє апетитні форми в ефектному вбранні

Кім Кардашьян так звикла до численних виходів до карантину, що вимушену ізоляцію їй тримати нелегко. Зірка вже пустила в хід масу архівних кадрів. І цього разу вирішила показати один з аутфітів, який продумала від до. «Я сумую тільки за виходами. Я сподіваюся, що всі залишаються в безпеці і в здоровому глузді!», – написала Кім під галереєю.

Кім згадує минулі виходи (фото: instagram.com/kimkardashian)

39-річна знаменитість вкотре вирішила підкреслити свої пишні форми, вибравши облягаючий одяг. Білі джинси з високою посадкою і блідо-бузкового відтінку топ зробили форми і вигини популярної інстадиви зорово ще більш видатними. Доповнили образ чобітки з принтом пітона на невисоких підборах. Волосся зірка зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила свій фірмовий. Нагадаємо, нещодавно Кім показала, як його виконувати покроково. Зробивши кілька кадрів в різних ракурсах, бізнесвумен зуміла показати себе спереду і ззаду.

Шанувальники, яких у Кім вже понад 165 мільйонів, просто підірвали сторінку Кім. Вони почали бурхливо обговорювати образ, а також погодилися з зіркою, що сидіти вдома дуже складно.

Шалено красива

Ти королева, Кім!

Королева

Я люблю це

Кім, ти чудова

Нам усім складно, Кім

Моя смілива жінка

Неймовірна

Красива

Ти прекрасна

Коментарі до посту Кім (фото: принтсрин instagram.com/kimkardashian)

Також Кім зайнялася благодійними проектами, спрямованими на допомогу нужденним дітям. Вона показала фото, на якому демонструє пластир на руці. «Приєднуйтесь до мене в підтримці @cmnhospitals під час #ChildrensHospitalWeek, тому що діти зараз потребують догляду. Їм потрібні дитячі лікарні зараз як ніколи! Відвідайте Kidscantwait.org, щоб дізнатися більше»,– запросила зірка.

Нагадаємо, днями Кім порадувала черговою новинкою від своїх брендів. Аромат цього разу зірка створювала разом з мамою – 64-річної Кріс Дженнер. У рекламній кампанії парфумів обидві жінки блищали в яскравих образах і просто захопили мережу красою.