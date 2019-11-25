Струнка і спокуслива: Кім Кардашян демонструє точену фігуру в пікантному вбранні

Кім Кардашьян днями представила колекцію косметики, яку розробила разом зі своїм відданим мейк-ап артистом, автором всіх її кращих образів, Маріо Дедивановичем. The Artist & Muse collection – так називається нова лінія, і присвячена вона зоряный колаборації. Представити її Кім вирішила, максимально детально розповівши про їх дружбу. До запуску вони підготували розкішну кампанію: Кім постала в білый відвертій сукні і з вишуканими прикрасами. Кадрами з цієї зйомки сама Кардашьян та її візажист буквально засипали мережу, зізнаючись у любові один до одного.

Кім в червоній сукні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кілька годин тому Кім показала фото з презентації колекції. На вечір вона вирушила в асиметричный червоній сукні з квітковим принтом в японському стилі. З довгими рукавами, високим розрізом і комірцем, вона підкреслила тонку талію Кім, пишні форми і стрункі ноги. Завершували образ босоніжки-в'єтнамки на підборах. Волосся вона зібрала у високий хвіст, а макіяж зробила виразний, з чітко виділеними очима і блідими губами. Кім опублікувала багато фото з івенту, де був присутній також і Маріо. Візажист відправився на вечір з мамою, вибравши класичне вбрання.

Кім і Маріо (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Так пишаюся Маріо за його сміливу промову на церемонії вручення нагород. Він така закрита людина, і я так пишаюся, що він розповів про свою внутрішню боротьбу і знайшов у собі сили поділитися цим зі світом. Я люблю тебе, Маріо! Спасибі за те, що привітали мене з нашої нової колаборацією цієї ночі! Ви можете придбати це зараз на kkwbeauty.com", – написала вона. "Спасибі тобі. Люблю тебе", – відповів їй візажист. Сам він відзначив свій успіх у сімейному колі, показавши своїм фоловерам масу кадрів і підписавши їх "затишок". Шанувальники засипали привітаннями та компліментами Кім і Маріо, зазначивши, що вже мріють спробувати продукти з нової серії.