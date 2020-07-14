Стильно і спокусливо: Роузі Хантінгтон-Уайтлі підкреслила точену фігуру сорочкою Джейсона Стетхема

Роузі Хантінгтон-Уайтлі – втілення жіночності і смаку. Вона відома своїми стильними образами, які стають хітами мережі. Але навіть якщо вона просто лежить вдома на шезлонгу, то виглядає настільки досконало, що тут же стає головним предметом обговорення модних і світських порталів. Цього разу Роузі демонструє лук, який складається всього з однієї речі – білої вільної сорочки, яка стала ідеальною річчю для спекотного літа. Модель уточнила, що річ вона запозичила з гардеробу бойфренда. Лук доповнили великий золотий ланцюжок на нозі, нейтральний макіяж, а також укладка хвилею.

Новий образ Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

«Завжди краща», «Яка ти красива», «Неймовірна», «Я хочу таку ж сорочку», «Як тобі вдається виглядати настільки досконало?», – не можуть намилуватися фанати британки.

Модель обождает чоловічі речі (фото: instagram.com/rosiehw)

Дівчина сидить, підігнувши ноги, і виглядає спокійною і умиротвореною. Сонячні ванни вона приймає на задньому дворі їх з Джейсоном Стетхэмом будинку, який обставила сама Роузі. Нагадаємо, модель давно захоплюється складанням інтер'єрів. А тому вона застосувала свої таланти, зробивши їх сімейне гніздечко не тільки затишним, але і стильним.

Роузі завжди виглядає спокусливо (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі продемонструвала наймодніший костюм цього літа – він складається з вільного крою штанів і сорочки. Дівчина пропонує додати пікантну родзинку, дягнувши його на голе тіло. Аксесуари вона вибирає в цьому сезоні великі, в золотистому відтінку. Беремо приклад!