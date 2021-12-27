Терміново повторити: кращі образи від героїнь продовження "Сексу у великому місті"

Продовження культового серіалу "Секс і місто" вже наробило багато галасу. І хоча найбільш обговорюваним персонажем з виходом першої серії став Містер Біг і секс-скандали навколо нього , все ж шанувальники з часом зосередилися на героїнях.

У новому сезоні головні Керрі і її подруги все такі ж стильні і ефектні. А значить, саме час отримати порцію фешн-натхнення.

За гардероб знаменитих нью-йоркських подруг відповідали художники по костюмах Моллі Роджерс і Денні Сантьяго, які постаралися зробити акцент на впізнаваний стиль Керрі, Міранди і Шарлотти. Вони продумували образи і для першої частини "Сексу", так що їм не склало труднощів зробити щось звичне, але з родзинкою і шармом.

Мабуть, в новому сезоні стало ще більше речей від знаменитих дизайнерів. Тепер не тільки Керрі хизується в туфлях від Manolo Blahnik і аксесуарах від Chanel. Її подруги навперебій демонструють сумки від Fendi, розкішні вбрання від Oscar de la Renta, Dior і Dries Van Noten. Пропонуємо топ найстильніших образів від героїнь "І просто так...".

Сара Джессіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон на зйомках (фото: instagram.com/sarahjessicaparker; instagram.com/iamkristindavis; nstagram.com/cynthiaenixon; instagram.com/nicoleariparker)