Досконала: Ірина Шейк показала струнку фігуру в спокусливому мереживному комплекті

33-річна супермодель поділилася кадрами з нової рекламної кампанії

Сотрудничество знаменитой итальянской марки белья Intimissimi и Ирины Шейк началось еще в 2007-м году. С тех пор популярная российская модель регулярно появляется в рекламных кампаниях бренда, над которыми работают лучшие мастера модной индустрии.

Сегодня она порадовала подписчиков анонсом очередной линейки марки – Silk Collection, представив на своей странице в Instagram кадр из новой рекламной кампании. Одета она в сексуальный кружевной черный комплект, который подчеркнул стройную фигуру звезды.

Ирина Шейк в новом рекламном кампейне Intimissimi

Дополнила образ убранные в небрежный пучок волосы и макияж в натуральных тонах. На официальной странице бренда также появилась информация о запуске линии: "Новая кампания скоро выйдет в эфир. В главной роли наша муза – Ирина Шейк".

Нужно отметить, что подписчики Ирины новый кампейн оценили высоко: за полчаса ее фото набрало более 100 000 лайков и полтысячи комментариев. И помимо красоты белья, успели в который раз восхититься красотой самой модели. "Ирина, какая вы красивая! Я бы даже сказала совершенная! Всех благ вам! Гордимся вами", "Красотка!", "Королева", "Ты такая потрясающая, Ирина", "Что за красота, Ирина, вы совершенны!", "Она более чем красива", "Вау, божественно!".

В сториз Ирина также выложила короткое видео, где, кроме уже показанного комплекта, продемонстрировала шелковую черную пижаму с белой окантовкой. К слову, подобную модель мы уже видели в осенне-зимней зимней коллекции бренда. Представляла ее американская актриса и признанная икона стиля Сара Джессика Паркер. В рекламной кампании она разгуливала по улицам Нью-Йорка в шелковой пижаме, череном кружевном бюстгальтере, в туфлях на каблуке и роскошных украшениях с бриллиантами.

Ирина Шейк в новом рекламном кампейне Intimissimi

Напомним, ранее Ирина Шейк примерила новый элегантный образ Burberry. К слову, на церемонии Оскар 2019 Шейк также блеснула в платье Burberry и с новой стрижкой.

До этого соблазнительная Ирина Шейк снялась полуобнаженной в пикантных бюстье.