Вона досконала: Кім Кардашьян захопила розкішним тілом в спокусливій сукні

Кім Кардашьян продовжує доводити, що хороша в будь-якому стилі. Днями вона продемонструвала діловий образ, з'явившись у білому брючному костюмі. Перед цим вразила всіх наповал спокусливим латексним комбінезоном. Тепер на черзі жіночний і витончений лук.

Новий образ зірки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім одягла чорне облягаючу сукню з одним рукавом і незвичайним коміром. Доповненням до неї стала висока зачіска з випущеними пасмами у лиця, а також ідеально виконаний макіяж з накладними віями. Образ, що відсилає до японського стилю, зробив Кім спокусливою і надзвичайно жіночною. "Чудова", "прекрасна", "благословенна", "неймовірно красива", "королева", – посипалися на неї коментарі від відданих шанувальників. Кількість яких, до речі, постійно збільшується. З усієї знаменитої династії Кім з її 162 мільйонами випереджає тільки Кайлі з її 165 мільйонів фоловерів.

Кім обожнює свої вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цікаво, що вбиральня Кім – справжнє джерело вбрання на будь-який смак. Зірка періодично "пускає" туди фоловерів, демонструючи свої скарби: нескінченні ряди суконь, костюмів, сорочок, спідниць, комбінезонів... А також дизайнерського взуття та сумочок. На одному з фото шанувальники помітили культову сумку від Hermes, а також декілька моделей не менш культової Birkin, черга на які вибудовується на довгі роки.

Але незважаючи на всю цю розкіш, Кім любить і простоту. У звичайному житті зірка далеко не завжди воліє химерні образи. Мама 4-х дітей і вічно зайнята бізнесвумен найчастіше вибирає комфортне взуття, сумочки, велосипедки, футболки і худі. А вдома одягає зручні піжами, костюми та халати власної марки Skims. Доказ тому – фото папарацці, а також пости самої Кардашьян, яка часто ділиться кадрами з повсякденної рутини.