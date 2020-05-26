Спокусливий кежуал: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася сталевим пресом у стильному вбранні

Вінні Харлоу вже стала в мережі негласною іконою стилю. Особливо популярні її образи в дусі спорт-шик. Дівчина часто експериментує зі спортивними костюмами, легінсами і «тенісними» спідницями. Кілька годин тому знаменита канадська модель продемонструвала новий образ, який миттєво підкорив шанувальників. Можливо, тому, що лук, як звичайно, вийшов досить «жаркою».

Вінні любить спортивні речі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні одяшла широкі штани світлого відтінку з принтом, білий облягаючий кроп-топ, а також картату сорочку в коричневих тонах. Доповнили аутфіт черевики, а також жіночні аксесуари: кольє та сережки. Волосся знаменитість заплела в тонкі коси, а макіяж вибрала в соковитих літніх тонах. З допомогою такого наряду модель вкотре показала своє досконале тіло: тонку талію і залізний прес. Щоб «посилити» спокусливий ефект, вона спустила і без того низькі брюки, оголивши сідниці. Зрозуміло, палка красуня зібрала масу захоплених коментарів і палаючих емодзі.

Вінні надихає прихильників (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, Вінні – одна з найпопулярніших моделей сучасності, яка прославилася завдяки екзотичній зовнішності. Дівчина страждає від порушення пігментації шкіри – вітиліго, що не завадило їй побудувати запаморочливу кар'єру (сьогодні дівчина співпрацює з багатьма світовими брендами). Відома вона і своєю пристрастю допомагати іншим. Дівчина – натхненник і мотиваційний оратор для тисяч своїх фоловерів, що допомагає людям повірити в себе.

Кар'єру моделі Вінні почала будувати в 2014-му році. У долі майбутньої знаменитості зіграла роль ще одна модель і телеведуча Тайра Бенкс. Вона розмістила фото Харлоу в Instagram. Згодом Вінні стала однією з чотирнадцяти фіналісток двадцять першого сезону телешоу шоу «Топ-модель по-американськи». Після цього на дівчину обрушилася лавина контрактів і пропозицій.